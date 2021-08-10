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"لون صيفك".. مبادرة لمكتب الضمان الاجتماعي بالمدينة المنورة

لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية وبمشاركة إدارة التعليم

دشن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع أمانة منطقة المدينة المنورة مبادرة لون صيفك، ممثلة بمكتب الضمان الاجتماعي الرئيسي بالمدينة المنورة ماجد مرزوق الحربي، ومشاركة إدارة التعليم بالمنطقة.

واوضح مدير مكتب الضمان الاجتماعي أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انطلاقًا من روية المملكة ٢٠٣٠، وهي مجتمع حيوي اقتصادي مزدهر ووطن طموح من خلال العمل التطوعي وتحويل شريحة مستفيدي الوزارة من متلقين للمساعدة إلى منتجين (تمكين).

وأضاف أن الأنشطة والفعاليات في المبادرة تنوعت بتلوين ممرات المشاة داخل حديقة الأمير محمد بن عبدالعزيز الواقعة عند جبل أحد بالمدينة المنورة، ومنافذ البيع للأسر المنتجة، وبرامج التعليم بالترفيه، وعمل جدارية عام الخط ٢٠٢١ وجداريات الخزف، ومشاركة إدارة التعليم بساحة حارتنا وعرض فيها الزفة المدينية والألعاب الشعبية.

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"لون صيفك".. مبادرة لمكتب الضمان الاجتماعي بالمدينة المنورة
سبق

دشن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع أمانة منطقة المدينة المنورة مبادرة لون صيفك، ممثلة بمكتب الضمان الاجتماعي الرئيسي بالمدينة المنورة ماجد مرزوق الحربي، ومشاركة إدارة التعليم بالمنطقة.

واوضح مدير مكتب الضمان الاجتماعي أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انطلاقًا من روية المملكة ٢٠٣٠، وهي مجتمع حيوي اقتصادي مزدهر ووطن طموح من خلال العمل التطوعي وتحويل شريحة مستفيدي الوزارة من متلقين للمساعدة إلى منتجين (تمكين).

وأضاف أن الأنشطة والفعاليات في المبادرة تنوعت بتلوين ممرات المشاة داخل حديقة الأمير محمد بن عبدالعزيز الواقعة عند جبل أحد بالمدينة المنورة، ومنافذ البيع للأسر المنتجة، وبرامج التعليم بالترفيه، وعمل جدارية عام الخط ٢٠٢١ وجداريات الخزف، ومشاركة إدارة التعليم بساحة حارتنا وعرض فيها الزفة المدينية والألعاب الشعبية.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
04:16 PM

"لون صيفك".. مبادرة لمكتب الضمان الاجتماعي بالمدينة المنورة

لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية وبمشاركة إدارة التعليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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دشن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع أمانة منطقة المدينة المنورة مبادرة لون صيفك، ممثلة بمكتب الضمان الاجتماعي الرئيسي بالمدينة المنورة ماجد مرزوق الحربي، ومشاركة إدارة التعليم بالمنطقة.

واوضح مدير مكتب الضمان الاجتماعي أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انطلاقًا من روية المملكة ٢٠٣٠، وهي مجتمع حيوي اقتصادي مزدهر ووطن طموح من خلال العمل التطوعي وتحويل شريحة مستفيدي الوزارة من متلقين للمساعدة إلى منتجين (تمكين).

وأضاف أن الأنشطة والفعاليات في المبادرة تنوعت بتلوين ممرات المشاة داخل حديقة الأمير محمد بن عبدالعزيز الواقعة عند جبل أحد بالمدينة المنورة، ومنافذ البيع للأسر المنتجة، وبرامج التعليم بالترفيه، وعمل جدارية عام الخط ٢٠٢١ وجداريات الخزف، ومشاركة إدارة التعليم بساحة حارتنا وعرض فيها الزفة المدينية والألعاب الشعبية.

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