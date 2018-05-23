النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اللجان الاقتصادية السعودية والعراقية تجتمع لتفعيل الشراكات الاستثمارية

بهدف تنمية العلاقات في جميع المجالات التجارية والإغاثية والتنموية

وقّع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر رئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة بمجلس التنسيق السعودي العراقي، ووزير التخطيط العراقي الدكتور نوري صباح الدليمي رئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة من الجانب العراقي؛ محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية الإغاثة، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة الذي عقد اليوم بفندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض؛ حيث ناقش الطرفان سبل تفعيل عدد من الموضوعات المُدرجة في جدول الأعمال، من أهمها تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها على هامش زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي للمملكة، وتحفيز الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وحلّ معوقاته في مجال الاستثمار، والتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، والإغاثة والدعم الإنساني.

وبيّن محافظ هيئة الاستثمار أن هذه الخطوة تعدّ بالغة الأهمية؛ حيث يتطلع الطرفان إلى تنمية العلاقات في جميع المجالات، مؤكداً أن المملكة تتطلّع إلى أن يكون العراق الشقيق أكثر ازدهاراً اقتصادياً وتنموياً عبر تعزيز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتنويع مصادر الاقتصاد والعمل على ترجمة الاتفاقيات التي تم وسيتم التوصل إليها بين البلدين.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد نظمت اليوم لقاء رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم من رجال الأعمال العراقيين؛ حيث استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، معبرين عن تفاؤلهم بمستقبل العلاقات الاقتصادية، وعن سعادتهم بالانفتاح الكبير الذي حصل بين البلدين الذي تمثّل في تشكيل مجلس التنسيق العراقي السعودي المشترك والزيارات المتبادلة بين الجانبين والتعاون على مختلف الأصعدة.

وتأتي هذه الزيارات تأكيدًا على حرص البلدين الشقيقين على تبادل الاستثمارات النوعية؛ لما يملكه البلدان من إمكانات كبيرة مدعومة بالإرادة السياسية المشتركة، إضافة إلى رغبة وجاهزية وقدرة القطاع الخاص على تحقيق الأهداف والمصالح التجارية المشتركة بين البلدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اللجان الاقتصادية السعودية والعراقية تجتمع لتفعيل الشراكات الاستثمارية
سبق

وقّع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر رئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة بمجلس التنسيق السعودي العراقي، ووزير التخطيط العراقي الدكتور نوري صباح الدليمي رئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة من الجانب العراقي؛ محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية الإغاثة، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة الذي عقد اليوم بفندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض؛ حيث ناقش الطرفان سبل تفعيل عدد من الموضوعات المُدرجة في جدول الأعمال، من أهمها تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها على هامش زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي للمملكة، وتحفيز الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وحلّ معوقاته في مجال الاستثمار، والتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، والإغاثة والدعم الإنساني.

وبيّن محافظ هيئة الاستثمار أن هذه الخطوة تعدّ بالغة الأهمية؛ حيث يتطلع الطرفان إلى تنمية العلاقات في جميع المجالات، مؤكداً أن المملكة تتطلّع إلى أن يكون العراق الشقيق أكثر ازدهاراً اقتصادياً وتنموياً عبر تعزيز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتنويع مصادر الاقتصاد والعمل على ترجمة الاتفاقيات التي تم وسيتم التوصل إليها بين البلدين.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد نظمت اليوم لقاء رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم من رجال الأعمال العراقيين؛ حيث استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، معبرين عن تفاؤلهم بمستقبل العلاقات الاقتصادية، وعن سعادتهم بالانفتاح الكبير الذي حصل بين البلدين الذي تمثّل في تشكيل مجلس التنسيق العراقي السعودي المشترك والزيارات المتبادلة بين الجانبين والتعاون على مختلف الأصعدة.

وتأتي هذه الزيارات تأكيدًا على حرص البلدين الشقيقين على تبادل الاستثمارات النوعية؛ لما يملكه البلدان من إمكانات كبيرة مدعومة بالإرادة السياسية المشتركة، إضافة إلى رغبة وجاهزية وقدرة القطاع الخاص على تحقيق الأهداف والمصالح التجارية المشتركة بين البلدين.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
09:24 PM

اللجان الاقتصادية السعودية والعراقية تجتمع لتفعيل الشراكات الاستثمارية

بهدف تنمية العلاقات في جميع المجالات التجارية والإغاثية والتنموية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,173

وقّع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر رئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة بمجلس التنسيق السعودي العراقي، ووزير التخطيط العراقي الدكتور نوري صباح الدليمي رئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة من الجانب العراقي؛ محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية الإغاثة، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة الذي عقد اليوم بفندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض؛ حيث ناقش الطرفان سبل تفعيل عدد من الموضوعات المُدرجة في جدول الأعمال، من أهمها تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها على هامش زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي للمملكة، وتحفيز الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وحلّ معوقاته في مجال الاستثمار، والتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، والإغاثة والدعم الإنساني.

وبيّن محافظ هيئة الاستثمار أن هذه الخطوة تعدّ بالغة الأهمية؛ حيث يتطلع الطرفان إلى تنمية العلاقات في جميع المجالات، مؤكداً أن المملكة تتطلّع إلى أن يكون العراق الشقيق أكثر ازدهاراً اقتصادياً وتنموياً عبر تعزيز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتنويع مصادر الاقتصاد والعمل على ترجمة الاتفاقيات التي تم وسيتم التوصل إليها بين البلدين.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد نظمت اليوم لقاء رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم من رجال الأعمال العراقيين؛ حيث استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، معبرين عن تفاؤلهم بمستقبل العلاقات الاقتصادية، وعن سعادتهم بالانفتاح الكبير الذي حصل بين البلدين الذي تمثّل في تشكيل مجلس التنسيق العراقي السعودي المشترك والزيارات المتبادلة بين الجانبين والتعاون على مختلف الأصعدة.

وتأتي هذه الزيارات تأكيدًا على حرص البلدين الشقيقين على تبادل الاستثمارات النوعية؛ لما يملكه البلدان من إمكانات كبيرة مدعومة بالإرادة السياسية المشتركة، إضافة إلى رغبة وجاهزية وقدرة القطاع الخاص على تحقيق الأهداف والمصالح التجارية المشتركة بين البلدين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,764
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,728
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,120
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,349

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة