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أمير منطقة القصيم يزور جناح معهد الإدارة المشاركة في معرض الكتاب الثاني بالقصيم

أبدى إعجابه بإنتاج المعهد العلمي من كتب وبحوث ميدانية ومؤلفات مترجمة

ضمن فعاليات معرض الكتاب الثاني بالقصيم الذي اختُتم أخيراً؛ قام الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، أمير منطقة القصيم، والوفد المرافق له، بزيارة جناح معهد الإدارة العامة المشارك في المعرض، وكان في استقباله مدير عام الطباعة والنشر هلال العسكر، وخالد يعقوب وزيد التميمي المشرفان على تشغيل الجناح.. وقد أبدى سموه إعجابه بالمعهد وبنشاطاته، وبما يحتويه الجناح من إنتاج المعهد العلمي من كتب مؤلفة ومترجمة، وبحوث ميدانية.

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أمير منطقة القصيم يزور جناح معهد الإدارة المشاركة في معرض الكتاب الثاني بالقصيم
سبق

ضمن فعاليات معرض الكتاب الثاني بالقصيم الذي اختُتم أخيراً؛ قام الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، أمير منطقة القصيم، والوفد المرافق له، بزيارة جناح معهد الإدارة العامة المشارك في المعرض، وكان في استقباله مدير عام الطباعة والنشر هلال العسكر، وخالد يعقوب وزيد التميمي المشرفان على تشغيل الجناح.. وقد أبدى سموه إعجابه بالمعهد وبنشاطاته، وبما يحتويه الجناح من إنتاج المعهد العلمي من كتب مؤلفة ومترجمة، وبحوث ميدانية.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
09:38 AM

أمير منطقة القصيم يزور جناح معهد الإدارة المشاركة في معرض الكتاب الثاني بالقصيم

أبدى إعجابه بإنتاج المعهد العلمي من كتب وبحوث ميدانية ومؤلفات مترجمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن فعاليات معرض الكتاب الثاني بالقصيم الذي اختُتم أخيراً؛ قام الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، أمير منطقة القصيم، والوفد المرافق له، بزيارة جناح معهد الإدارة العامة المشارك في المعرض، وكان في استقباله مدير عام الطباعة والنشر هلال العسكر، وخالد يعقوب وزيد التميمي المشرفان على تشغيل الجناح.. وقد أبدى سموه إعجابه بالمعهد وبنشاطاته، وبما يحتويه الجناح من إنتاج المعهد العلمي من كتب مؤلفة ومترجمة، وبحوث ميدانية.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,526
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
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29 مليار ..

29 مليار ..

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15,539
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

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