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شاهد.. طريقة صنع كسوة الكعبة تجتذب زوار معرض الرياض للكتاب

مكوناتها تُجلب من مصر وإيطاليا وألمانيا

‬يلفت الانتباه بشدة أثناء التنقل بين دور النشر في معرض الرياض للكتاب، اجتذاب الركن التعريفي بكيفية صنع كسوة الكعبة المشرفة لزوار المعرض، الكبار والصغار على السواء، مدفوعين بالجلال والقداسة، اللذان تحظى بهما الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وهو ما انعكس على حرص كل منهم على ملامسة قماش الحرير والخيوط المذهبة، التي تصنع منهما الكسوة، مستمعين في شغف إلى شرح المسؤول عن الركن.

وحول كيفية صنع كسوة الكعبة، أوضح مسؤول العلاقات العامة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عامر الحازمي لـ"سبق"، أن كسوة الكعبة تصنع بواسطة الآلات والأشغال اليدوية معاً، وتتكون كسوة الكعبة من قماش الحرير، وأسلاك الفضة المطلية بالذهب، والخيوط القطنية.

وأضاف "الحازمي" أن قماش الحرير مصدره إيطاليا، بينما أسلاك الفضة المطلية بالذهب مصدرها ألمانيا، أما الخيوط القطنية فمصدرها مصر.

وبيّن أن الخيوط القطنية تعمل على بروز حروف الكلمات، في حين تُكسب أسلاك الفضة المطلية بالذهب الكلمات اللون الأصفر الذي تظهر به للعين.

ولفت إلى أن أسلاك الذهب الخالص لا تصلح من الناحية الفنية للاستخدام في الخياطة، بسبب مرونتها الشديدة، بينما تتميز خيوط الفضة بقوتها وتحملها للظروف الطبيعية مثل، الشمس والمطر.

وأشار إلى أن عبارة "الله أكبر" التي توضع فوق الحجر الأسود، تتكون من خمس قطع، وتحتاج إلى تفرغ أحد صناع الكسوة في العمل عليها لمدة شهر كامل.

وذكر "الحازمي" أن كسوة الكعبة المشرفة تتكلف سنوياً من 20 إلى 25 مليون ريال سعودي، ويستغرق صنع الكسوة بالكامل تسعة أشهر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. طريقة صنع كسوة الكعبة تجتذب زوار معرض الرياض للكتاب
سبق

‬يلفت الانتباه بشدة أثناء التنقل بين دور النشر في معرض الرياض للكتاب، اجتذاب الركن التعريفي بكيفية صنع كسوة الكعبة المشرفة لزوار المعرض، الكبار والصغار على السواء، مدفوعين بالجلال والقداسة، اللذان تحظى بهما الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وهو ما انعكس على حرص كل منهم على ملامسة قماش الحرير والخيوط المذهبة، التي تصنع منهما الكسوة، مستمعين في شغف إلى شرح المسؤول عن الركن.

وحول كيفية صنع كسوة الكعبة، أوضح مسؤول العلاقات العامة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عامر الحازمي لـ"سبق"، أن كسوة الكعبة تصنع بواسطة الآلات والأشغال اليدوية معاً، وتتكون كسوة الكعبة من قماش الحرير، وأسلاك الفضة المطلية بالذهب، والخيوط القطنية.

وأضاف "الحازمي" أن قماش الحرير مصدره إيطاليا، بينما أسلاك الفضة المطلية بالذهب مصدرها ألمانيا، أما الخيوط القطنية فمصدرها مصر.

وبيّن أن الخيوط القطنية تعمل على بروز حروف الكلمات، في حين تُكسب أسلاك الفضة المطلية بالذهب الكلمات اللون الأصفر الذي تظهر به للعين.

ولفت إلى أن أسلاك الذهب الخالص لا تصلح من الناحية الفنية للاستخدام في الخياطة، بسبب مرونتها الشديدة، بينما تتميز خيوط الفضة بقوتها وتحملها للظروف الطبيعية مثل، الشمس والمطر.

وأشار إلى أن عبارة "الله أكبر" التي توضع فوق الحجر الأسود، تتكون من خمس قطع، وتحتاج إلى تفرغ أحد صناع الكسوة في العمل عليها لمدة شهر كامل.

وذكر "الحازمي" أن كسوة الكعبة المشرفة تتكلف سنوياً من 20 إلى 25 مليون ريال سعودي، ويستغرق صنع الكسوة بالكامل تسعة أشهر.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
06:36 PM

شاهد.. طريقة صنع كسوة الكعبة تجتذب زوار معرض الرياض للكتاب

مكوناتها تُجلب من مصر وإيطاليا وألمانيا

A A A
محمد صبح - الرياض
0
656

‬يلفت الانتباه بشدة أثناء التنقل بين دور النشر في معرض الرياض للكتاب، اجتذاب الركن التعريفي بكيفية صنع كسوة الكعبة المشرفة لزوار المعرض، الكبار والصغار على السواء، مدفوعين بالجلال والقداسة، اللذان تحظى بهما الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وهو ما انعكس على حرص كل منهم على ملامسة قماش الحرير والخيوط المذهبة، التي تصنع منهما الكسوة، مستمعين في شغف إلى شرح المسؤول عن الركن.

وحول كيفية صنع كسوة الكعبة، أوضح مسؤول العلاقات العامة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عامر الحازمي لـ"سبق"، أن كسوة الكعبة تصنع بواسطة الآلات والأشغال اليدوية معاً، وتتكون كسوة الكعبة من قماش الحرير، وأسلاك الفضة المطلية بالذهب، والخيوط القطنية.

وأضاف "الحازمي" أن قماش الحرير مصدره إيطاليا، بينما أسلاك الفضة المطلية بالذهب مصدرها ألمانيا، أما الخيوط القطنية فمصدرها مصر.

وبيّن أن الخيوط القطنية تعمل على بروز حروف الكلمات، في حين تُكسب أسلاك الفضة المطلية بالذهب الكلمات اللون الأصفر الذي تظهر به للعين.

ولفت إلى أن أسلاك الذهب الخالص لا تصلح من الناحية الفنية للاستخدام في الخياطة، بسبب مرونتها الشديدة، بينما تتميز خيوط الفضة بقوتها وتحملها للظروف الطبيعية مثل، الشمس والمطر.

وأشار إلى أن عبارة "الله أكبر" التي توضع فوق الحجر الأسود، تتكون من خمس قطع، وتحتاج إلى تفرغ أحد صناع الكسوة في العمل عليها لمدة شهر كامل.

وذكر "الحازمي" أن كسوة الكعبة المشرفة تتكلف سنوياً من 20 إلى 25 مليون ريال سعودي، ويستغرق صنع الكسوة بالكامل تسعة أشهر.

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