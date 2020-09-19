جولة "همة حتى القمة".. صور القادة و4500 علم تزين مدرج "الاتفاق"

خلال لقائه مع "الفيصلي" مساء السبت المقبل بدوري المحترفين

أنهت رابطة نادي الاتفاق بالمنطقة الشرقية استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني خلال لقاء "الاتفاق" و"الفيصلي" مساء يوم السبت المقبل؛ وذلك تفاعلاً مع إعلان رابطة الدوري السعودي للمحترفين بتسمية الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بجولة "همة حتى القمة".

وهنأ رئيس رابطة فارس الدهناء فيصل الدوسري، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- والشعب السعودي، وجماهير "الاتفاق"؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 89.

وأضاف "الدوسري" أن الرابطة عقدت اجتماعها غير العادي مساء أمس الأربعاء في قاعة الاجتماعات بنادي الاتفاق بحضور عدد كبير من أعضاء الرابطة؛ استعداداً لجولة "همة حتى القمة"، حيث تمّت مناقشة كل ترتيبات إخراج المدرج بالشكل المميز، وظهوره في أبهى حلة، بما يتناسب مع هذه المناسبة الغالية (اليوم الوطني 89) والذي جاء تحت شعار "همة حتى القمة"، وأن يكون المدرج الاتفاقي متميزاً على مستوى الأصعدة التنظيمية والفقرات المتنوعة التي تناسب مع هذه المناسبة الغالية بتعاون أعضاء الرابطة.

ودعا "الدوسري" جماهير "الاتفاق" وكل الجاليات العربية بالمنطقة الشرقية لمشاركة "الاتفاق" الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية، والاستمتاع بالفعاليات الوطنية التي ستنفذها الرابطة بالتعاون مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بنادي الاتفاق قبل المباراة وأثناء سير المباراة في المدرج لقسمي العائلات والأفراد.

وقال نائب رئيس رابطة فارس الدهناء سعد القحطاني، إن الرابطة بدأت في التحضير لمباراة "الفيصلي" مع انتهاء مباراة "الحزم" في الجولة السابقة؛ من أجل استعداد أمثل للجولة الوطنية الرابعة، والتي جاءت تحت شعار "همة حتى القمة"، حيث تم توزيع المهام بين أعضاء الرابطة للعمل في العديد من الاتجاهات التي تضمن نجاح أعمال المدرج بقسميه.

وأشار "القحطاني" إلى أنه تم تأمين العديد من الباصات التي ستنطلق من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية دعما لـ"الاتفاق" في مباراة "الفيصلي"، علماً بأنه تم تأمين التذاكر المجانية والوجبات الخفيفة للقادمين للمباراة عبر الباصات، كما أمّنت الرابطة أكثر من 1000 شال وعلم اتفاقي مختلفة الأحجام، كما تم تأمين ثلاثة بانرات تحمل صور القادة وشعار اليوم الوطني وعبارات وطنية بمساحة 25 متراً مربعاً، و4500 علم سعودي بأحجام مختلفة، بالإضافة إلى أدوات التشجيع المختلفة. كما ستقوم الرابطة بإطلاق عدد كبير من البالونات الخضراء والبيضاء عند الدقيقة 89 من عمر المباراة.