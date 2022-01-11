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أمير تبوك يلتقي أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة

أشاد بجهود ‏وزير التجارة وتفاعله مع أوضاع الغرفة

أشاد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، بجهود ‏وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وتفاعله السريع جدًا، واهتمامه بأوضاع الغرفة التجارية بالمنطقة من خلال تعيين مجلس إدارة مؤقت لها.

وقال الأمير "فهد" خلال لقائه اليوم بمكتبه بالإمارة، أعضاء المجلس: إن قرار وزير التجارة يعد خطوة جيدة.

وأضاف: "أنا أتحدث الآن مع أعضاء المجلس، وهم أبناء هذه المنطقة ويعيشون فيها هم وآباؤهم وأجدادهم، والحمد لله بأنهم شباب مؤهلون وقادرون على القيام بهذه المهمة العاجلة".

وأشار إلى أنه سيكون هناك انتخاب مجلس إدارة جديد بشكل عاجل بإشراف وزارة التجارة.

وأوضح لأعضاء المجلس أن منطقتهم موعودة بكثير من الأمور التي ستكون عامل نجاح لأي رجل أعمال أو شركة بوجود هذه المشروعات الضخمة التي تقام في المنطقة ‏والتابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

وقال: إن سمو ولي العهد – حفظه الله - يشرف بشكل مباشر على هذه المشروعات وتوجيهاته دائمًا بأن تكون الأولوية فيها لأبناء المنطقة ومن هو موجود فيها.

وأضاف أن المملكة هي بلد واحدة، والحمد لله تم ابتعاث شباب وشابات المنطقة مؤخرًا للدراسة من قبل شركة "نيوم" في تخصصات معينة إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت إلى أن هذا يأتي ضمن صناعة الإنسان والاهتمام به، وهو أهم من الأسمنت والحجر، وهو ما يحرص عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله- قائلًا: أنا متفائل جداً بأعضاء المجلس، وهم كفاءات كبيرة ومعروفون في منطقتهم.

ومن جهتهم أعرب أعضاء المجلس عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على توجيهاته الرامية إلى النهوض بدور الغرفة التجارية بالمنطقة وتعزيز أداء قطاع الأعمال وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير تبوك يلتقي أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة
سبق

أشاد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، بجهود ‏وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وتفاعله السريع جدًا، واهتمامه بأوضاع الغرفة التجارية بالمنطقة من خلال تعيين مجلس إدارة مؤقت لها.

وقال الأمير "فهد" خلال لقائه اليوم بمكتبه بالإمارة، أعضاء المجلس: إن قرار وزير التجارة يعد خطوة جيدة.

وأضاف: "أنا أتحدث الآن مع أعضاء المجلس، وهم أبناء هذه المنطقة ويعيشون فيها هم وآباؤهم وأجدادهم، والحمد لله بأنهم شباب مؤهلون وقادرون على القيام بهذه المهمة العاجلة".

وأشار إلى أنه سيكون هناك انتخاب مجلس إدارة جديد بشكل عاجل بإشراف وزارة التجارة.

وأوضح لأعضاء المجلس أن منطقتهم موعودة بكثير من الأمور التي ستكون عامل نجاح لأي رجل أعمال أو شركة بوجود هذه المشروعات الضخمة التي تقام في المنطقة ‏والتابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

وقال: إن سمو ولي العهد – حفظه الله - يشرف بشكل مباشر على هذه المشروعات وتوجيهاته دائمًا بأن تكون الأولوية فيها لأبناء المنطقة ومن هو موجود فيها.

وأضاف أن المملكة هي بلد واحدة، والحمد لله تم ابتعاث شباب وشابات المنطقة مؤخرًا للدراسة من قبل شركة "نيوم" في تخصصات معينة إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت إلى أن هذا يأتي ضمن صناعة الإنسان والاهتمام به، وهو أهم من الأسمنت والحجر، وهو ما يحرص عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله- قائلًا: أنا متفائل جداً بأعضاء المجلس، وهم كفاءات كبيرة ومعروفون في منطقتهم.

ومن جهتهم أعرب أعضاء المجلس عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على توجيهاته الرامية إلى النهوض بدور الغرفة التجارية بالمنطقة وتعزيز أداء قطاع الأعمال وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
04:32 PM

أمير تبوك يلتقي أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة

أشاد بجهود ‏وزير التجارة وتفاعله مع أوضاع الغرفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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أشاد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، بجهود ‏وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وتفاعله السريع جدًا، واهتمامه بأوضاع الغرفة التجارية بالمنطقة من خلال تعيين مجلس إدارة مؤقت لها.

وقال الأمير "فهد" خلال لقائه اليوم بمكتبه بالإمارة، أعضاء المجلس: إن قرار وزير التجارة يعد خطوة جيدة.

وأضاف: "أنا أتحدث الآن مع أعضاء المجلس، وهم أبناء هذه المنطقة ويعيشون فيها هم وآباؤهم وأجدادهم، والحمد لله بأنهم شباب مؤهلون وقادرون على القيام بهذه المهمة العاجلة".

وأشار إلى أنه سيكون هناك انتخاب مجلس إدارة جديد بشكل عاجل بإشراف وزارة التجارة.

وأوضح لأعضاء المجلس أن منطقتهم موعودة بكثير من الأمور التي ستكون عامل نجاح لأي رجل أعمال أو شركة بوجود هذه المشروعات الضخمة التي تقام في المنطقة ‏والتابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

وقال: إن سمو ولي العهد – حفظه الله - يشرف بشكل مباشر على هذه المشروعات وتوجيهاته دائمًا بأن تكون الأولوية فيها لأبناء المنطقة ومن هو موجود فيها.

وأضاف أن المملكة هي بلد واحدة، والحمد لله تم ابتعاث شباب وشابات المنطقة مؤخرًا للدراسة من قبل شركة "نيوم" في تخصصات معينة إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت إلى أن هذا يأتي ضمن صناعة الإنسان والاهتمام به، وهو أهم من الأسمنت والحجر، وهو ما يحرص عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله- قائلًا: أنا متفائل جداً بأعضاء المجلس، وهم كفاءات كبيرة ومعروفون في منطقتهم.

ومن جهتهم أعرب أعضاء المجلس عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على توجيهاته الرامية إلى النهوض بدور الغرفة التجارية بالمنطقة وتعزيز أداء قطاع الأعمال وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

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