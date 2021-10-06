افتتاح وصلة الدائري الرابع بمكة "النوارية - المعيصم" خلال أسبوعين

"القويحص" ينهي معاناة سالكي الطريق من الإغلاق الذي دام لسنوات

علمت "سبق" بأن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وضع حداً لمشكلة وصلة الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة الواقعة بين النوارية والمعيصم؛ المغلقة أمام سالكي الطريق منذ سنوات؛ ووجه بسرعة افتتاحها خلال الأسبوعين المقبلين.

وجاء توجيه الأمين بعد وقوفه مؤخراً على تلك الوصلة من الطريق المغلقة والمتعثرة منذ سنوات.

ومن المقرر أن يتم الاستفادة من الطريق وافتتاحه بشكل دائم خلال الأسبوعين المقبلين؛ لينهي بذلك أمين مكة معاناة سالكي الطريق من الإغلاق الذي دام لسنوات.