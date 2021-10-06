النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

افتتاح وصلة الدائري الرابع بمكة "النوارية - المعيصم" خلال أسبوعين

"القويحص" ينهي معاناة سالكي الطريق من الإغلاق الذي دام لسنوات

علمت "سبق" بأن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وضع حداً لمشكلة وصلة الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة الواقعة بين النوارية والمعيصم؛ المغلقة أمام سالكي الطريق منذ سنوات؛ ووجه بسرعة افتتاحها خلال الأسبوعين المقبلين.

وجاء توجيه الأمين بعد وقوفه مؤخراً على تلك الوصلة من الطريق المغلقة والمتعثرة منذ سنوات.

ومن المقرر أن يتم الاستفادة من الطريق وافتتاحه بشكل دائم خلال الأسبوعين المقبلين؛ لينهي بذلك أمين مكة معاناة سالكي الطريق من الإغلاق الذي دام لسنوات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
افتتاح وصلة الدائري الرابع بمكة "النوارية - المعيصم" خلال أسبوعين
سبق

علمت "سبق" بأن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وضع حداً لمشكلة وصلة الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة الواقعة بين النوارية والمعيصم؛ المغلقة أمام سالكي الطريق منذ سنوات؛ ووجه بسرعة افتتاحها خلال الأسبوعين المقبلين.

وجاء توجيه الأمين بعد وقوفه مؤخراً على تلك الوصلة من الطريق المغلقة والمتعثرة منذ سنوات.

ومن المقرر أن يتم الاستفادة من الطريق وافتتاحه بشكل دائم خلال الأسبوعين المقبلين؛ لينهي بذلك أمين مكة معاناة سالكي الطريق من الإغلاق الذي دام لسنوات.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
10:29 PM

افتتاح وصلة الدائري الرابع بمكة "النوارية - المعيصم" خلال أسبوعين

"القويحص" ينهي معاناة سالكي الطريق من الإغلاق الذي دام لسنوات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
7
3,906

علمت "سبق" بأن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وضع حداً لمشكلة وصلة الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة الواقعة بين النوارية والمعيصم؛ المغلقة أمام سالكي الطريق منذ سنوات؛ ووجه بسرعة افتتاحها خلال الأسبوعين المقبلين.

وجاء توجيه الأمين بعد وقوفه مؤخراً على تلك الوصلة من الطريق المغلقة والمتعثرة منذ سنوات.

ومن المقرر أن يتم الاستفادة من الطريق وافتتاحه بشكل دائم خلال الأسبوعين المقبلين؛ لينهي بذلك أمين مكة معاناة سالكي الطريق من الإغلاق الذي دام لسنوات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,311
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,830
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,996
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,514

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة