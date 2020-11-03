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بلدية صامطة: الطريق الدولي يتبع وزارة النقل

رداً على شكاوى الأهالي من كثرة وقوع الحوادث

أفاد مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية محافظة صامطة سلمان بن علي مدخلي، بأن الطريق الدولي والمدخل الرئيس للمحافظة والممتد من حي الدغارير شمالاً إلى حي الجرادية جنوباً، والبالغ طوله ما يقارب 8 كيلو مترات، يتبع وزارة النقل، ولا يتبع بلدية صامطة.

جاء ذلك تجاوباً مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان "قريب يُفقد وسيارة تُعطب.. الطريق الدولي صداع في رأس سكان صامطة"، حيث شكا الأهالي من أنهم منذ سنين وهم يعانون بسبب هذا الطريق من فقد الأحباب بسبب الحوادث وعطب وتكسر سياراتهم رغم تعاقب أكثر من محافظ على المحافظة.

وأشاروا إلى جميع المحافظين يرتادون هذا الطريق بشكل يومي وأيضاً رؤساء البلديات، مؤكدين أنهم لم يجدوا مَن يسمع شكواهم من الجهات المسؤولة أو يتفاعل معهم، وأولهم إدارة الطرق بالمنطقة أو البلدية.

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بلدية صامطة: الطريق الدولي يتبع وزارة النقل
سبق

أفاد مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية محافظة صامطة سلمان بن علي مدخلي، بأن الطريق الدولي والمدخل الرئيس للمحافظة والممتد من حي الدغارير شمالاً إلى حي الجرادية جنوباً، والبالغ طوله ما يقارب 8 كيلو مترات، يتبع وزارة النقل، ولا يتبع بلدية صامطة.

جاء ذلك تجاوباً مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان "قريب يُفقد وسيارة تُعطب.. الطريق الدولي صداع في رأس سكان صامطة"، حيث شكا الأهالي من أنهم منذ سنين وهم يعانون بسبب هذا الطريق من فقد الأحباب بسبب الحوادث وعطب وتكسر سياراتهم رغم تعاقب أكثر من محافظ على المحافظة.

وأشاروا إلى جميع المحافظين يرتادون هذا الطريق بشكل يومي وأيضاً رؤساء البلديات، مؤكدين أنهم لم يجدوا مَن يسمع شكواهم من الجهات المسؤولة أو يتفاعل معهم، وأولهم إدارة الطرق بالمنطقة أو البلدية.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
03:31 PM

بلدية صامطة: الطريق الدولي يتبع وزارة النقل

رداً على شكاوى الأهالي من كثرة وقوع الحوادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أفاد مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية محافظة صامطة سلمان بن علي مدخلي، بأن الطريق الدولي والمدخل الرئيس للمحافظة والممتد من حي الدغارير شمالاً إلى حي الجرادية جنوباً، والبالغ طوله ما يقارب 8 كيلو مترات، يتبع وزارة النقل، ولا يتبع بلدية صامطة.

جاء ذلك تجاوباً مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان "قريب يُفقد وسيارة تُعطب.. الطريق الدولي صداع في رأس سكان صامطة"، حيث شكا الأهالي من أنهم منذ سنين وهم يعانون بسبب هذا الطريق من فقد الأحباب بسبب الحوادث وعطب وتكسر سياراتهم رغم تعاقب أكثر من محافظ على المحافظة.

وأشاروا إلى جميع المحافظين يرتادون هذا الطريق بشكل يومي وأيضاً رؤساء البلديات، مؤكدين أنهم لم يجدوا مَن يسمع شكواهم من الجهات المسؤولة أو يتفاعل معهم، وأولهم إدارة الطرق بالمنطقة أو البلدية.

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