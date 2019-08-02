شاهد .. دارة الملك عبدالعزيز تستعيد تاريخ "عين حنين" أول مشروع لسقيا الحجاج

زبيدة زوجة هارون الرشيد اشترت جميع المزارع بالمنطقة لتغذي مكة بالماء

نشرت دارة الملك عبدالعزيز تفاصيل المشروع المائي الأول لزبيدة زوجة هارون الرشيد، الواقع بالشرائع بمكة المكرمة، والمعروف باسم "عين حنين".

وفي التفاصيل، تضمن الفيديو قراءة لأحداث تفاصيل المشروع المائي الأول لزبيدة زوجة هارون الرشيد، قدمها المدير العام لمركز تاريخ مكة المكرمة التابع لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فواز الدهاس، قائلاً: "عندما وافقت زبيدة زوجة هارون الرشيد على تموين مكة المكرمة بالمياه نظرًا لشح المياه بوسط مكة فكَّرت في أنها تسحب الماء من عين حنين بمنطقة الشرائع؛ إذ كانت تكثر في هذه المنطقة المزارع وآبار المياه؛ فعمدت إلى جبل طاد لسحب الماء من ذلك الوادي الذي يسمى بوادي الصدر، وتتغذى جباله بالمياه من وادي نعمان، حتى تصل عبر قنوات إلى حنين التي سميت فيما بعد بعين الشرائع، واشترت زبيدة جميع المزارع الموجودة في هذه المنطقة، وصرفتها إلى مكة المكرمة لتغذي مكة بالماء".

وأضاف: "عندما لاحظت زبيدة أن الماء لا يكفي في هذه المنطقة للحجاج والمعتمرين عمدت إلى مشروعها الذي خلده التاريخ، وهو عين زبيدة التي امتدت من وادي نعمان".