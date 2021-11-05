تركيب نظام التيار غير المنقطع (UPS) لتغذية الأحمال المهمة بالمسجد الحرام

نظام هندسي متطوّر.. شبكة من التغذية الكهربائية الاحتياطية للأجهزة والمعدات

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة لشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق بتركيب نظام التيار غير المنقطع (UPS)، وهو نظام هندسي متطوّر وعبارة عن شبكة من التغذية الكهربائية الاحتياطية للأجهزة والمعدات التي تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي، وذلك لتغذية الأحمال المهمة بالمسجد الحرام وساحاته.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة المهندس عامر اللقماني؛ أن المسجد الحرام يحتوي على ٨ وحدات عدم انقطاع للتيار الكهربائي UPS بالمسعى، وهذه الوحدات تغذي أجهزة النظام الصوتي في غرفة التحكم في الصوت في بدروم المسعى، كما تغذي جميع السمّاعات الموجودة في أدوار المسعى والساحة الشرقية والإضاءة في أدوار المسعى وسعة الوحدات ٢٠٠ و٢٥٠ و٥٠٠ KVA.

وبيّن أنه يوجد ٦ وحدات عدم انقطاع التيار الكهربائي ups بدورات السوق الصغير تغذي الإضاءة داخل الدورات وسعة الوحدات ٥٠ و٦٠ KVA، كما توجد وحدتان عدم انقطاع التيار الكهربائي ups بدورات القشاشية تغذي أيضاً الإضاءة سعة الوحدات ٤٠ KVA، ووحدة عدم انقطاع التيار الكهربائي UPS خاصة بنظام التحكم والمراقبة سعة الوحدة ٢٠ KVA، مشيراً إلى أن عديداً من وحدات عدم انقطاع التيار الكهربائي ups تغذي الأنظمة الإلكترونية الموجودة في دورات أجياد والصفوة والعنقري والنقل الجماعي ومن هذه الأنظمة النظام الصوتي ونظام الكاميرات ونظام BMS.