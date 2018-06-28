بالأسماء.. أمير تبوك يعتمد الفائزين بجائزته للتفوق العلمي

اطلع على تقرير عن آخر الاستعدادات لإقامة حفل الجائزة "34"

اعتمد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزته للتفوق العلمي والتميز أسماء الفائزين بجائزته في مجال التميز في التحصيل العلمي ومجال التميز في الخدمة المجتمعية ومجال التميز في الابداع والابتكار في عامها الـ 34 .

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالإمارة اليوم، أعضاء اللجنة العليا للجائزة.

وفي مستهل الاستقبال رحب أمير المنطقة بالجميع, واطلع على تقرير مفصل عن الجائزة ومجالاتها المختلفة في التحصيل العلمي والإبداع والابتكار والخدمة المجتمعية, كما اطلع على تقرير عن آخر الاستعدادات لإقامة حفل الجائزة في عامها "34" والذي سيقام يوم الأربعاء القادم.

وأكد أمير المنطقة أن الجائزة نالها ولله الحمد نجاحات كبيرة ونالها أعداد كبيرة من الشباب والشابات بالمنطقة، منوهاً بالدعم والرعاية اللذين يحظى بهما أبناء وبنات الوطن من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد.

وأعرب أمين عام الجائزة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان باسمه ونيابة عن أعضاء اللجنة العليا للجائزة عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على دعمة ورعايته للجائزة, مضيفاً أن جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز حظيت خلال مسيرتها التي امتدت لأكثر من 34 عاماً برعاية ودعم مادي ومعنوي من أمير منطقة تبوك, وكانت حافزاً للتنافس عليها بين الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي ومجالاًت للتميز بين الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية.

وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:

-جائزة التميز في الخدمة المجتمعية

المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك

- جائزة التميز في الإبداع والابتكار

فني أول/ عبدالرحمن فتين الحربي

من منسوبي مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة

-ةجائزة التميز في التحصيل العلمي

أولاً: جامعة تبوك

م اسم الطالب التخصص

1- فيصل محمد سالم البلوي التمريض

2 - عبدالله غازي سفر العتيبي الرياضيات

3 - أحمد صالح خضر العطوي الهندسة الميكانيكية

4 - عبدالعزيز سنيد محمد الحربي الشريعة

5 - فهد ماضي فهد الطلق الأحياء

6 - سمية سعد مصلح الزهراني التمريض

7 - إيمان عيد هويمل العطوي علوم الحاسب

8 - أمجاد عبدالله طماح السبيعي الرياضيات

9 - أسماء علي سنوسي الجعفري الأنظمة

10 - رنيم سلطان ثلاب هارون اللغة العربية

ثانياً: جامعة الأمير فهد بن سلطان

م- اسم الطالب التخصص

1- ريان محمد صالح النملة المحاسبة

2 - أحمد صالح سعيد البلوي التسويق

3 - عدنان فرحان حبيب العنزي اللغة الإنجليزية والترجمة

4 - شذى خالد محمد الوكيل تمويل

5 - خديجة عبدالله محمد العطوي تمويل

6 - أمجاد موسى علي حكمي تمويل

ثالثاً: إدارة تعليم تبوك (المرحلة الثانوية)

v التخصصات العلمية :

م اسم الطالب المدرسة

1- فيصل فايز هليل البلوي الملك عبدالعزيز النموذجية

2 - عبدالله محمد محمود الوكيل الملك عبدالعزيز النموذجية

3 - فيصل سالم حمد العطوي منارات تبوك الأهلية

4 - علي جابر علي القرني الملك عبدالعزيز النموذجية

5- مشعل خالد عبدالله الخليفة الملك عبدالعزيز النموذجية

6 - أسماء مرعي فريج العطوي الثانوية الثانية بحالة عمار

7- رزان صالح ابراهيم مكي علماء الغد

8- شهد موسى ربيع البلوي الملك عبدالعزيز النموذجية

9- هتون ابراهيم مبارك القرشي الملك عبدالعزيز النموذجية

10- صباح حسين محمد الخربوش طلائع الغد

v طلاب التخصصات الأدبية:

م اسم الطالب المدرسة

1- محمد سليمان يسلم الصيعري تحفيظ القرآن

2- ثامر عيادة عواد العنزي فصول الأمل بثانوية الملك فهد

3 - سعود مونس علي القرني المعهد العلمي بتبوك

4 - ابتهال سعد مرعي الشهوان قطوف الإيمان بتيماء

5 - قطوف يعرب حسن العلى الثانوية الثانية لتحفيظ القرآن

6 - بندري محمد سعد صافيه معهد الأمل الثانوي بنات بتبوك

رابعاً: كلية التقنية

م - اسم الطالب التخصص

1 - أحمد عواض سافر العضيلة قوى كهربائية

2 - نورة ضيف الله مسحل العتيبي برمجيات الحاسب

خامساً: كلية الغد الدولية للعلوم الصحية

م اسم الطالب التخصص

1 - ريان محمد رجاء العنزي طب الطوارئ

2 - حليمة صالح موسى البلوي الأشعة