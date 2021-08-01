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"الصحة": تسجيل 1084 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1285 خلال الـ24 ساعة الماضية

من مكة.. أكثر من 27 ألف شاب وشابة عزموا على الزواج خلال جائحة كورونا

حسب إحصائيات مراكز فحص ما قبل الزواج

تجاوز عدد الشباب والفتيات الذين أجروا فحوصات ما قبل الزواج بمستشفيات العاصمة المقدسة، خلال زمن كورونا 27 ألف شاب وشابة.

وتفصيلاً؛ بحسب إحصائية تحصلت عليها "سبق"، فإن إجمالي المفحوصين بمراكز فحص ما قبل الزواج الثلاثة بمكة المكرمة توجد في مستشفى النور التخصصي، وحراء، والولادة والأطفال 27.800 شخص؛ وذلك خلال جائحة كورونا.

والتحاليل التي تقدمها المراكز هي: فحص أمراض الدم الوراثية وفحص الأمراض المعدية باختلاف أنواعها، كما يتم استقبال طلبات فحص ما قبل الزواج عن طريق خدمة موعد المتاحة للجميع، وتعمل تلك المراكز طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس.

وقد أسهمت جائحة كورونا في نشر ثقافة الزواجات المختصرة والتي تقتصر على العائلة فقط؛ في ظل ما يشهده العالم من تفشي في الفيروس، حيث شاهدنا نماذج كثيرة لزواجات مختصرة ومقتصرة على أهل العروسين ولم ينقصها أي شيء من مظاهر الفرح.

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من مكة.. أكثر من 27 ألف شاب وشابة عزموا على الزواج خلال جائحة كورونا
سبق

تجاوز عدد الشباب والفتيات الذين أجروا فحوصات ما قبل الزواج بمستشفيات العاصمة المقدسة، خلال زمن كورونا 27 ألف شاب وشابة.

وتفصيلاً؛ بحسب إحصائية تحصلت عليها "سبق"، فإن إجمالي المفحوصين بمراكز فحص ما قبل الزواج الثلاثة بمكة المكرمة توجد في مستشفى النور التخصصي، وحراء، والولادة والأطفال 27.800 شخص؛ وذلك خلال جائحة كورونا.

والتحاليل التي تقدمها المراكز هي: فحص أمراض الدم الوراثية وفحص الأمراض المعدية باختلاف أنواعها، كما يتم استقبال طلبات فحص ما قبل الزواج عن طريق خدمة موعد المتاحة للجميع، وتعمل تلك المراكز طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس.

وقد أسهمت جائحة كورونا في نشر ثقافة الزواجات المختصرة والتي تقتصر على العائلة فقط؛ في ظل ما يشهده العالم من تفشي في الفيروس، حيث شاهدنا نماذج كثيرة لزواجات مختصرة ومقتصرة على أهل العروسين ولم ينقصها أي شيء من مظاهر الفرح.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
05:59 PM

من مكة.. أكثر من 27 ألف شاب وشابة عزموا على الزواج خلال جائحة كورونا

حسب إحصائيات مراكز فحص ما قبل الزواج

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تجاوز عدد الشباب والفتيات الذين أجروا فحوصات ما قبل الزواج بمستشفيات العاصمة المقدسة، خلال زمن كورونا 27 ألف شاب وشابة.

وتفصيلاً؛ بحسب إحصائية تحصلت عليها "سبق"، فإن إجمالي المفحوصين بمراكز فحص ما قبل الزواج الثلاثة بمكة المكرمة توجد في مستشفى النور التخصصي، وحراء، والولادة والأطفال 27.800 شخص؛ وذلك خلال جائحة كورونا.

والتحاليل التي تقدمها المراكز هي: فحص أمراض الدم الوراثية وفحص الأمراض المعدية باختلاف أنواعها، كما يتم استقبال طلبات فحص ما قبل الزواج عن طريق خدمة موعد المتاحة للجميع، وتعمل تلك المراكز طوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس.

وقد أسهمت جائحة كورونا في نشر ثقافة الزواجات المختصرة والتي تقتصر على العائلة فقط؛ في ظل ما يشهده العالم من تفشي في الفيروس، حيث شاهدنا نماذج كثيرة لزواجات مختصرة ومقتصرة على أهل العروسين ولم ينقصها أي شيء من مظاهر الفرح.

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