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مشاكل نطق وسوائل أنف.. "جراحة الـ120 دقيقة" تُصلح شق حلق طفل بالجبيل

بـ"صحية الهيئة الملكية" كانت العملية.. ودعوة للمراجعة عند ملاحظة تلك الحالات

نجح الفريق الطبي بالخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، بقيادة استشاري جراحة الوجه والفكين ورئيس قسم الأسنان الدكتور جميل بن محمد شرقاوي وخلال أزمة "كورونا"، من إصلاح سقف حلق طفل مشقوق؛ حيث تبين بعد عمل الفحوصات الطبية وتصوير الحلق أن الطفل يعاني من عيب خلقي منذ الولادة وهو شق في سقف الحلق وسبب له هذا العيب بعض المعاناة وهي خروج جميع السوائل من الأنف بغير إرادته بالإضافة إلى مشاكل بالنطق.

وعلى الفور، قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية لإصلاح شق سقف الحلق؛ حيث شارك بالعملية أطباء التخدير وأطباء الأذن والأنف والحنجرة وفريق متخصص من التمريض.

وقد استمرت العملية لمدة 120 دقيقة تكللت ولله الحمد بالنجاح وخروج الطفل من المستشفى بحالة جيدة؛ حيث تمت متابعته بعد العملية، وأظهرت النتائج عودة حياة الطفل للحياة الطبيعة، كما تم تحويله لعيادة النطق والتخاطب لمساعدته وتدريبه على النطق السليم.

من جانبه، أكد استشاري جراحة الوجه والفكين الدكتور جميل شرقاوي، أن الطفل وصل للمستشفى وهو يبلغ من العمر 12 شهراً برفقة والديه عن طريق العيادات الخارجية عقب أن تم ترشيح وحدة جراحة الوجه والفكين بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل من قبل الزملاء لإجراء تلك العملية المتخصصة.

ودعا "شرقاوي" جميع أولياء الأمور عند ملاحظة مثل تلك الحالات على أطفالهم عند الولادة، إلى ضرورة مراجعة جراحة الوجه والفكين كون مثل هذه الاصلاحات تبين أن نجاحها يصل إلى نسبة كبيرة عند بلوغ الطفل ما يقارب 12 شهراً.

يُذكر أن هذه العملية الأولى تعتبر هي الأولى من نوعها في الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل والتي تقوم بها وحدة جراحة الوجه والفكين.

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشاكل نطق وسوائل أنف.. "جراحة الـ120 دقيقة" تُصلح شق حلق طفل بالجبيل
سبق

نجح الفريق الطبي بالخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، بقيادة استشاري جراحة الوجه والفكين ورئيس قسم الأسنان الدكتور جميل بن محمد شرقاوي وخلال أزمة "كورونا"، من إصلاح سقف حلق طفل مشقوق؛ حيث تبين بعد عمل الفحوصات الطبية وتصوير الحلق أن الطفل يعاني من عيب خلقي منذ الولادة وهو شق في سقف الحلق وسبب له هذا العيب بعض المعاناة وهي خروج جميع السوائل من الأنف بغير إرادته بالإضافة إلى مشاكل بالنطق.

وعلى الفور، قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية لإصلاح شق سقف الحلق؛ حيث شارك بالعملية أطباء التخدير وأطباء الأذن والأنف والحنجرة وفريق متخصص من التمريض.

وقد استمرت العملية لمدة 120 دقيقة تكللت ولله الحمد بالنجاح وخروج الطفل من المستشفى بحالة جيدة؛ حيث تمت متابعته بعد العملية، وأظهرت النتائج عودة حياة الطفل للحياة الطبيعة، كما تم تحويله لعيادة النطق والتخاطب لمساعدته وتدريبه على النطق السليم.

من جانبه، أكد استشاري جراحة الوجه والفكين الدكتور جميل شرقاوي، أن الطفل وصل للمستشفى وهو يبلغ من العمر 12 شهراً برفقة والديه عن طريق العيادات الخارجية عقب أن تم ترشيح وحدة جراحة الوجه والفكين بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل من قبل الزملاء لإجراء تلك العملية المتخصصة.

ودعا "شرقاوي" جميع أولياء الأمور عند ملاحظة مثل تلك الحالات على أطفالهم عند الولادة، إلى ضرورة مراجعة جراحة الوجه والفكين كون مثل هذه الاصلاحات تبين أن نجاحها يصل إلى نسبة كبيرة عند بلوغ الطفل ما يقارب 12 شهراً.

يُذكر أن هذه العملية الأولى تعتبر هي الأولى من نوعها في الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل والتي تقوم بها وحدة جراحة الوجه والفكين.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
12:14 PM

مشاكل نطق وسوائل أنف.. "جراحة الـ120 دقيقة" تُصلح شق حلق طفل بالجبيل

بـ"صحية الهيئة الملكية" كانت العملية.. ودعوة للمراجعة عند ملاحظة تلك الحالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح الفريق الطبي بالخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، بقيادة استشاري جراحة الوجه والفكين ورئيس قسم الأسنان الدكتور جميل بن محمد شرقاوي وخلال أزمة "كورونا"، من إصلاح سقف حلق طفل مشقوق؛ حيث تبين بعد عمل الفحوصات الطبية وتصوير الحلق أن الطفل يعاني من عيب خلقي منذ الولادة وهو شق في سقف الحلق وسبب له هذا العيب بعض المعاناة وهي خروج جميع السوائل من الأنف بغير إرادته بالإضافة إلى مشاكل بالنطق.

وعلى الفور، قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية لإصلاح شق سقف الحلق؛ حيث شارك بالعملية أطباء التخدير وأطباء الأذن والأنف والحنجرة وفريق متخصص من التمريض.

وقد استمرت العملية لمدة 120 دقيقة تكللت ولله الحمد بالنجاح وخروج الطفل من المستشفى بحالة جيدة؛ حيث تمت متابعته بعد العملية، وأظهرت النتائج عودة حياة الطفل للحياة الطبيعة، كما تم تحويله لعيادة النطق والتخاطب لمساعدته وتدريبه على النطق السليم.

من جانبه، أكد استشاري جراحة الوجه والفكين الدكتور جميل شرقاوي، أن الطفل وصل للمستشفى وهو يبلغ من العمر 12 شهراً برفقة والديه عن طريق العيادات الخارجية عقب أن تم ترشيح وحدة جراحة الوجه والفكين بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل من قبل الزملاء لإجراء تلك العملية المتخصصة.

ودعا "شرقاوي" جميع أولياء الأمور عند ملاحظة مثل تلك الحالات على أطفالهم عند الولادة، إلى ضرورة مراجعة جراحة الوجه والفكين كون مثل هذه الاصلاحات تبين أن نجاحها يصل إلى نسبة كبيرة عند بلوغ الطفل ما يقارب 12 شهراً.

يُذكر أن هذه العملية الأولى تعتبر هي الأولى من نوعها في الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل والتي تقوم بها وحدة جراحة الوجه والفكين.

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