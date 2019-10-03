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مصر تعلن خفض أسعار الوقود لانخفاض سعر برميل برنت بالسوق العالمية

بمقدار 25 قرشاً للبنزين و250 جنيهاً لسعر طن المازوت

أقرّت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشاً للتر ليصبح 5ر6 جنيهات لبنزين 80، و75ر7 جنيهاً لبنزين 92، و75ر8 جنيهاً لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهاً ليصبح 4250 جنيهاً ابتداء من الساعة 12 صباحًا.

وأوضحت اللجنة وفق بيان لوزارة البترول المصرية اليوم أن القرار يأتي في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولاراً للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيهاً للدولار خلال الفترة نفسها.

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مصر تعلن خفض أسعار الوقود لانخفاض سعر برميل برنت بالسوق العالمية
سبق

أقرّت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشاً للتر ليصبح 5ر6 جنيهات لبنزين 80، و75ر7 جنيهاً لبنزين 92، و75ر8 جنيهاً لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهاً ليصبح 4250 جنيهاً ابتداء من الساعة 12 صباحًا.

وأوضحت اللجنة وفق بيان لوزارة البترول المصرية اليوم أن القرار يأتي في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولاراً للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيهاً للدولار خلال الفترة نفسها.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
10:34 PM

مصر تعلن خفض أسعار الوقود لانخفاض سعر برميل برنت بالسوق العالمية

بمقدار 25 قرشاً للبنزين و250 جنيهاً لسعر طن المازوت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أقرّت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشاً للتر ليصبح 5ر6 جنيهات لبنزين 80، و75ر7 جنيهاً لبنزين 92، و75ر8 جنيهاً لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهاً ليصبح 4250 جنيهاً ابتداء من الساعة 12 صباحًا.

وأوضحت اللجنة وفق بيان لوزارة البترول المصرية اليوم أن القرار يأتي في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولاراً للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيهاً للدولار خلال الفترة نفسها.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,532
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,448
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,498
6.7 مليار دولار

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11 ديسمبر
36,140

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