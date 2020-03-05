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إدارة ترامب تدرس السماح للمختبرات بتطوير اختبارات "كورونا" دون موافقة هيئة الدواء

وزير الصحة: مركز التحكم أرسل ما يكفي لعمل 75 ألف اختبار الأسبوع الجاري

أعلن وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على السماح للمعامل من أجل تطوير اختباراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد دون الحصول على الموافقة التنظيمية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أولاً.

وتفصيلاً، قال "عازار" في تصريح للصحفيين الأربعاء: إن مركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكي أرسل اختبارات تكفي لعمل 75 ألف اختبار الأسبوع الجاري، فيما أرسل المتعاقدون مع المركز نحو مليون اختبار للمستشفيات والمعامل والمراكز التي تريد ذلك.

وحذَّر من أنه إذا كان خطر فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة لا يزال تحت السيطرة حاليًا إلا أن هذا الوضع قد لا يستمر على حاله طويلاً، وقد يتغير بسرعة إلى الأسوأ.

أمريكا وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

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إدارة ترامب تدرس السماح للمختبرات بتطوير اختبارات "كورونا" دون موافقة هيئة الدواء
سبق

أعلن وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على السماح للمعامل من أجل تطوير اختباراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد دون الحصول على الموافقة التنظيمية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أولاً.

وتفصيلاً، قال "عازار" في تصريح للصحفيين الأربعاء: إن مركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكي أرسل اختبارات تكفي لعمل 75 ألف اختبار الأسبوع الجاري، فيما أرسل المتعاقدون مع المركز نحو مليون اختبار للمستشفيات والمعامل والمراكز التي تريد ذلك.

وحذَّر من أنه إذا كان خطر فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة لا يزال تحت السيطرة حاليًا إلا أن هذا الوضع قد لا يستمر على حاله طويلاً، وقد يتغير بسرعة إلى الأسوأ.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:04 AM

إدارة ترامب تدرس السماح للمختبرات بتطوير اختبارات "كورونا" دون موافقة هيئة الدواء

وزير الصحة: مركز التحكم أرسل ما يكفي لعمل 75 ألف اختبار الأسبوع الجاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على السماح للمعامل من أجل تطوير اختباراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد دون الحصول على الموافقة التنظيمية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أولاً.

وتفصيلاً، قال "عازار" في تصريح للصحفيين الأربعاء: إن مركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكي أرسل اختبارات تكفي لعمل 75 ألف اختبار الأسبوع الجاري، فيما أرسل المتعاقدون مع المركز نحو مليون اختبار للمستشفيات والمعامل والمراكز التي تريد ذلك.

وحذَّر من أنه إذا كان خطر فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة لا يزال تحت السيطرة حاليًا إلا أن هذا الوضع قد لا يستمر على حاله طويلاً، وقد يتغير بسرعة إلى الأسوأ.

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