"الدبل " يحفز اللاعبين قبل التدريب .. "الاتفاق " يكمل جاهزيته للقاء "أبها "

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير، اليوم الأربعاء ،على ملعب النادي الرديف تحضيراً لاستضافة أبها، غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 18 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام .

وكان التدريب قد ابتدأ بكلمة تحفيزية من رئيس مجلس إدارة النادي المهندس خالد الدبل أشاد فيها بروح الفريق خلال مواجهتي الباطن والشباب، مشيراً بأن فريقه كان هو الأحق بتحقيق الفوز بالرغم من جملة الغيابات مشدداً على أهمية مواصلة القتالية في اللعب خلال المواجهات المقبلة لتحقيق الانتصارات والتقدم في سلم الترتيب.

ميدانياً اشتمل التدريب الذي قاده المدرب الصربي " فلادان" على تمارين لياقية من خلال السرعات التنافسية وبتجاوز الحواجز، وتم تقسيم الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، ثم أدى الفريق مناورة تكتيكية وضع من خلالها المدرب اللمسات الفنية الأخيرة لمواجهة أبها.