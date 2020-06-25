الطقس اليوم: رياح سطحية على الشرقية والشمالية والرياض والقصيم ونجران

سماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطًا لرياح سطحية على مناطق: (الشرقية، الحدود الشمالية، الرياض، القصيم، نجران)، كذلك على طول الساحل الغربي؛ فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.