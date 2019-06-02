مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار في عدن ولحج

لليوم 27 على التوالي

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم 27 على التوالي، توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية.

ففي محافظة لحج تم توزيع 1.904 وجبات إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات، ونزلاء السجون والنقاط الأمنية، وعابري السبيل في مديرية الحوطة.

وتم توزيع 226 وجبة إفطار جاهزة على النازحين والأسر المحتاجة في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن.

ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته؛ جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.