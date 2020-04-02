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شاهد.. الجهات الأمنية تواصل تنفيذ قرار منع التجول بمكة المكرمة

وجود ميداني واسع وانتشار أمني مكثف لقيادات مرور العاصمة المقدسة

تواصل الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تطبيق منع التجول في شوارع وطرق مكة المكرمة.

بثت الإدارة العامة للمرور بدورها صورًا لتطبيق دوريات مرور مكة المكرمة لتنفيذ قرار منع التجول وسط انتشار أمني واسع ووجود لقيادات مرور مكة؛ ممثلة في مدير الإدارة العقيد فواز الحازمي، ومساعده العقيد فوزي الأنصاري، ومدير شعبة السير العقيد عبدالعزيز العتيبي.

مكة المكرمة منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الجهات الأمنية تواصل تنفيذ قرار منع التجول بمكة المكرمة
سبق

تواصل الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تطبيق منع التجول في شوارع وطرق مكة المكرمة.

بثت الإدارة العامة للمرور بدورها صورًا لتطبيق دوريات مرور مكة المكرمة لتنفيذ قرار منع التجول وسط انتشار أمني واسع ووجود لقيادات مرور مكة؛ ممثلة في مدير الإدارة العقيد فواز الحازمي، ومساعده العقيد فوزي الأنصاري، ومدير شعبة السير العقيد عبدالعزيز العتيبي.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
01:08 AM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
02:30 AM

شاهد.. الجهات الأمنية تواصل تنفيذ قرار منع التجول بمكة المكرمة

وجود ميداني واسع وانتشار أمني مكثف لقيادات مرور العاصمة المقدسة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
3,727

تواصل الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تطبيق منع التجول في شوارع وطرق مكة المكرمة.

بثت الإدارة العامة للمرور بدورها صورًا لتطبيق دوريات مرور مكة المكرمة لتنفيذ قرار منع التجول وسط انتشار أمني واسع ووجود لقيادات مرور مكة؛ ممثلة في مدير الإدارة العقيد فواز الحازمي، ومساعده العقيد فوزي الأنصاري، ومدير شعبة السير العقيد عبدالعزيز العتيبي.

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