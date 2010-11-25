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وزير الإسكان يزور مشروعات "رتال" ويشيد بسرعة الإنجاز

أكد أنها أسهمت في ارتفاع نسبة تملك المواطنين للسكن

أشاد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بسرعة الإنجاز في مشروعات السكنية التي تنفذها الشركة الوطنية للإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، وأكد أن ذلك أسهم في ارتفاع نسبة تملك المواطنين للسكن بما فاق مستهدفات رؤية المملكة في هذه المرحلة.

وقال "الحقيل" خلال زيارته لمشروع "نساج تاون 2"، أحد مشروعات شركة رتال للتطوير العمراني بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان، إن "المحافظة على الجودة مع سرعة الإنجاز يعد تحديًا للشركات المطورة، ولكن ولله الحمد أثبتت الشركات الوطنية قدرتها".

ورافق وزير الإسكان خلال زيارته عددًا من المسؤولين في الوزارة والشركة الوطنية للإسكان، وتجول في فلل العرض للمشروع في مرحلته الثانية، كما زار جامع نساج تاون الحديث.

كما علق المهندس عبدالله البريكان الرئيس التنفيذي لـ "رتال" للتطوير العمراني "دعم وزارة الإسكان للشركات الوطنية كان محفزًا لها على المساهمة في التنمية الإسكانية ورفع نسب تملك المواطنين للمساكن خلال وقت قصير وبجودة في التنفيذ وخيارات تناسب كل شرائح المجتمع".

يُذكر أن مشروع "نساج تاون" يُقام في ضاحية الواجهة بالدمام على مساحة تقدر بـ1,143,840 مترًا مربعًا، وتبلغ عدد وحداته السكنية 1,653 وحدة، وفق تصاميم هندسية ترضي كل الأذواق وتخطيط معماري يساعد على خلق مجتمعات متفاعلة وبما يرفع من جودة الحياة.


الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الإسكان يزور مشروعات "رتال" ويشيد بسرعة الإنجاز
سبق

أشاد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بسرعة الإنجاز في مشروعات السكنية التي تنفذها الشركة الوطنية للإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، وأكد أن ذلك أسهم في ارتفاع نسبة تملك المواطنين للسكن بما فاق مستهدفات رؤية المملكة في هذه المرحلة.

وقال "الحقيل" خلال زيارته لمشروع "نساج تاون 2"، أحد مشروعات شركة رتال للتطوير العمراني بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان، إن "المحافظة على الجودة مع سرعة الإنجاز يعد تحديًا للشركات المطورة، ولكن ولله الحمد أثبتت الشركات الوطنية قدرتها".

ورافق وزير الإسكان خلال زيارته عددًا من المسؤولين في الوزارة والشركة الوطنية للإسكان، وتجول في فلل العرض للمشروع في مرحلته الثانية، كما زار جامع نساج تاون الحديث.

كما علق المهندس عبدالله البريكان الرئيس التنفيذي لـ "رتال" للتطوير العمراني "دعم وزارة الإسكان للشركات الوطنية كان محفزًا لها على المساهمة في التنمية الإسكانية ورفع نسب تملك المواطنين للمساكن خلال وقت قصير وبجودة في التنفيذ وخيارات تناسب كل شرائح المجتمع".

يُذكر أن مشروع "نساج تاون" يُقام في ضاحية الواجهة بالدمام على مساحة تقدر بـ1,143,840 مترًا مربعًا، وتبلغ عدد وحداته السكنية 1,653 وحدة، وفق تصاميم هندسية ترضي كل الأذواق وتخطيط معماري يساعد على خلق مجتمعات متفاعلة وبما يرفع من جودة الحياة.


25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
09:32 PM

وزير الإسكان يزور مشروعات "رتال" ويشيد بسرعة الإنجاز

أكد أنها أسهمت في ارتفاع نسبة تملك المواطنين للسكن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بسرعة الإنجاز في مشروعات السكنية التي تنفذها الشركة الوطنية للإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، وأكد أن ذلك أسهم في ارتفاع نسبة تملك المواطنين للسكن بما فاق مستهدفات رؤية المملكة في هذه المرحلة.

وقال "الحقيل" خلال زيارته لمشروع "نساج تاون 2"، أحد مشروعات شركة رتال للتطوير العمراني بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان، إن "المحافظة على الجودة مع سرعة الإنجاز يعد تحديًا للشركات المطورة، ولكن ولله الحمد أثبتت الشركات الوطنية قدرتها".

ورافق وزير الإسكان خلال زيارته عددًا من المسؤولين في الوزارة والشركة الوطنية للإسكان، وتجول في فلل العرض للمشروع في مرحلته الثانية، كما زار جامع نساج تاون الحديث.

كما علق المهندس عبدالله البريكان الرئيس التنفيذي لـ "رتال" للتطوير العمراني "دعم وزارة الإسكان للشركات الوطنية كان محفزًا لها على المساهمة في التنمية الإسكانية ورفع نسب تملك المواطنين للمساكن خلال وقت قصير وبجودة في التنفيذ وخيارات تناسب كل شرائح المجتمع".

يُذكر أن مشروع "نساج تاون" يُقام في ضاحية الواجهة بالدمام على مساحة تقدر بـ1,143,840 مترًا مربعًا، وتبلغ عدد وحداته السكنية 1,653 وحدة، وفق تصاميم هندسية ترضي كل الأذواق وتخطيط معماري يساعد على خلق مجتمعات متفاعلة وبما يرفع من جودة الحياة.


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