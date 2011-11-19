شاهد.. حملة للفحص المبكر عن السكري بالأحوال المدنية بالرياض

في إطار المشاركة بيوم الصحة العالمي

دشن مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة الرياض فهد المزيد، حملة الفحص المبكر عن داء السكري بإدارة الأحوال المدنية بمنطقة الرياض بكل فروعها.

وبيّن مساعد مدير مستشفى الملك سلمان للرعاية الصحية الدكتور فايز العنزي أن هذه الحملة التي يتبناها مستشفى الملك سلمان بالرياض تأتي في إطار مشاركة إدارة الأحوال بمنطقة الرياض بيوم الصحة العالمي، الذي يحتفل به العالم هذا العام بالتوعية ضد داء السكري.

وشدد الدكتور "العنزي" على أهمية العناية بالحملات التوعية كانت حافزاً لتنظيم العديد من الحملات التوعوية والوقائية للحدّ من تزايد معدلات الإصابة ببعض الأمراض؛ ومن أبرزها داء السكري الذي يُعتبر أحد الامراض التي تصيب نسبة كبيرة من سكان المملكة.

وأكد "العنزي" أن هذه الحملة التوعوية بأمراض السكري تأتي باعتبارها البداية لبناء جيل قادم واعٍ بمخاطر السكري والسمنة؛ ليكون قادراً على تحقيق التطلعات والطموحات وتحقيق رؤية 2030.

وتأتي هذه الفعالية تزامناً مع التوعية الصحية العالمية للتوعية بمرض السكري، وتهدف إلى توعية المجتمع من خطورة هذا المرض واكتشاف حالات جديدة، وذلك عن طريق الفحص العشوائي.