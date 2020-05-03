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الرياض.. "صحة المجتمع" بطويق تدشّن التطعيمات الأساسية للأطفال بالمنازل

لمساعدة الأهالي والتسهيل من وصول الخدمات إليهم في ظل أزمة "كورونا"

دشّن مشرف نطاق طويق الصحي فيصل محمد القحطاني؛ مبادرة التطعيمات الأساسية للأطفال بالمنازل خلال شهر رمضان المبارك، برعاية الإدارة التنفيذية لصحة المجتمع؛ لخدمة الأهالي الذين لا يستطيعون الوصول إلى المراكز في ظل جائحة كورونا.

وتم اختيار بعض المراكز داخل النطاق، وهي على النحو التالي (طويق العام، طويق الغربي، الزهرة، السويدي الغربي)؛ حيث سيتم التنسيق مع ولي أمر الطفل من قِبل المركز وتحديد موعد للزيارة في المنزل لأخذ التطعيمات الأساسية، يشرف على الحملة أخصائي تمريض خالد محمد حدادي.

الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. "صحة المجتمع" بطويق تدشّن التطعيمات الأساسية للأطفال بالمنازل
سبق

دشّن مشرف نطاق طويق الصحي فيصل محمد القحطاني؛ مبادرة التطعيمات الأساسية للأطفال بالمنازل خلال شهر رمضان المبارك، برعاية الإدارة التنفيذية لصحة المجتمع؛ لخدمة الأهالي الذين لا يستطيعون الوصول إلى المراكز في ظل جائحة كورونا.

وتم اختيار بعض المراكز داخل النطاق، وهي على النحو التالي (طويق العام، طويق الغربي، الزهرة، السويدي الغربي)؛ حيث سيتم التنسيق مع ولي أمر الطفل من قِبل المركز وتحديد موعد للزيارة في المنزل لأخذ التطعيمات الأساسية، يشرف على الحملة أخصائي تمريض خالد محمد حدادي.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
01:21 PM

الرياض.. "صحة المجتمع" بطويق تدشّن التطعيمات الأساسية للأطفال بالمنازل

لمساعدة الأهالي والتسهيل من وصول الخدمات إليهم في ظل أزمة "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,058

دشّن مشرف نطاق طويق الصحي فيصل محمد القحطاني؛ مبادرة التطعيمات الأساسية للأطفال بالمنازل خلال شهر رمضان المبارك، برعاية الإدارة التنفيذية لصحة المجتمع؛ لخدمة الأهالي الذين لا يستطيعون الوصول إلى المراكز في ظل جائحة كورونا.

وتم اختيار بعض المراكز داخل النطاق، وهي على النحو التالي (طويق العام، طويق الغربي، الزهرة، السويدي الغربي)؛ حيث سيتم التنسيق مع ولي أمر الطفل من قِبل المركز وتحديد موعد للزيارة في المنزل لأخذ التطعيمات الأساسية، يشرف على الحملة أخصائي تمريض خالد محمد حدادي.

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