البحرين تدين إطلاق الحوثي طائرة مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط

أشادت بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي قامت بتدميرها

أدانت مملكة البحرين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة باتجاه مدينة خميس مشيط.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية أن استمرار الحوثيين في هذه الأعمال الإرهابية الجبانة يبرهن على نواياهم الآثمة في استهداف المدنيين الآمنين وتهديد أمن واستقرار المملكة.

وأشادت بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدةً وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.