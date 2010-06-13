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وزير الطاقة: المملكة تدين الاعتداء على ناقلتين في خليج عمان

قال إنه استهدف تهديد حرية الملاحة وأمن الإمدادات للمستهلكين بالعالم

صرح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، بأن المملكة العربية السعودية تتابع بقلق بالغ أنباء الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له ناقلتان في خليج عمان، إحداهما محملة بميثانول من مدينة الجبيل.

وأضاف أن المملكة تشجب تلك الأعمال الإرهابية، وخصوصاً على خلفية الهجوم المماثل الذي وقع الشهر الماضي واستهدف سفناً سعودية قرب سواحل دولة الإمارات.

وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن المملكة ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لحماية الملاحة البحرية الدولية.

كما ذكر المهندس الفالح أن وزارة الطاقة وشركة أرامكو السعودية قد رفعت درجة الجاهزية للتعامل مع مثل هذه الأعمال العدائية والإرهابية، مجدِّداً التزام المملكة بتوفير إمدادات موثوقة من النفط إلى الأسواق العالمية.

وأكد على إدانة المملكة لجميع الأعمال العدائية والإرهابية التي من شأنها تهديد حرية الملاحة، وأمن الإمدادات وسلامة البيئة، ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته المشتركة واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة تحسباً للتداعيات الخطيرة لمثل تلك الحوادث على أسواق الطاقة، وما تشكله من خطر على الاقتصاد العالمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الطاقة: المملكة تدين الاعتداء على ناقلتين في خليج عمان
سبق

صرح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، بأن المملكة العربية السعودية تتابع بقلق بالغ أنباء الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له ناقلتان في خليج عمان، إحداهما محملة بميثانول من مدينة الجبيل.

وأضاف أن المملكة تشجب تلك الأعمال الإرهابية، وخصوصاً على خلفية الهجوم المماثل الذي وقع الشهر الماضي واستهدف سفناً سعودية قرب سواحل دولة الإمارات.

وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن المملكة ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لحماية الملاحة البحرية الدولية.

كما ذكر المهندس الفالح أن وزارة الطاقة وشركة أرامكو السعودية قد رفعت درجة الجاهزية للتعامل مع مثل هذه الأعمال العدائية والإرهابية، مجدِّداً التزام المملكة بتوفير إمدادات موثوقة من النفط إلى الأسواق العالمية.

وأكد على إدانة المملكة لجميع الأعمال العدائية والإرهابية التي من شأنها تهديد حرية الملاحة، وأمن الإمدادات وسلامة البيئة، ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته المشتركة واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة تحسباً للتداعيات الخطيرة لمثل تلك الحوادث على أسواق الطاقة، وما تشكله من خطر على الاقتصاد العالمي.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
10:04 PM

وزير الطاقة: المملكة تدين الاعتداء على ناقلتين في خليج عمان

قال إنه استهدف تهديد حرية الملاحة وأمن الإمدادات للمستهلكين بالعالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، بأن المملكة العربية السعودية تتابع بقلق بالغ أنباء الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له ناقلتان في خليج عمان، إحداهما محملة بميثانول من مدينة الجبيل.

وأضاف أن المملكة تشجب تلك الأعمال الإرهابية، وخصوصاً على خلفية الهجوم المماثل الذي وقع الشهر الماضي واستهدف سفناً سعودية قرب سواحل دولة الإمارات.

وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن المملكة ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لحماية الملاحة البحرية الدولية.

كما ذكر المهندس الفالح أن وزارة الطاقة وشركة أرامكو السعودية قد رفعت درجة الجاهزية للتعامل مع مثل هذه الأعمال العدائية والإرهابية، مجدِّداً التزام المملكة بتوفير إمدادات موثوقة من النفط إلى الأسواق العالمية.

وأكد على إدانة المملكة لجميع الأعمال العدائية والإرهابية التي من شأنها تهديد حرية الملاحة، وأمن الإمدادات وسلامة البيئة، ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته المشتركة واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة تحسباً للتداعيات الخطيرة لمثل تلك الحوادث على أسواق الطاقة، وما تشكله من خطر على الاقتصاد العالمي.

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