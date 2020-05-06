جازان.. تخصيص 6 مراكز للفحص الموسع ورسائل جوال ستصل المستهدفين

"صحة المنطقة": يتم الحجز عبر تطبيق "موعد" لإجراء الاختبار بالمراكز الصحية

أعلنت صحة جازان عن تخصيص 6 مراكز صحية مجهزة لإجراء الفحص الموسع موزعةً في كل من القطاع المركزي، والقطاع الأوسط، والقطاع الجبلي، والقطاع الجنوبي، والقطاع الشمالي، والقطاع الغربي.

ويأتي تنفيذ الفحص الموسع استمراراً لجهود وزارة الصحة لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في المملكة، وذلك تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفايروس حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضحت أن الفحص الموسع يتم تنفيذه من خلال اختيار عينات من المجتمع من الذين قاموا بعمل اختبار كورونا عن طريق تطبيق «موعد» لإجراء الفحص عبر المراكز الصحية بعد حجز مواعيد لهم في المراكز المخصصة لإجراء الفحوصات.

وأشارت إلى بث رسائل نصية توجيهية في هذا الشأن على أرقام الجوالات الخاصة بالأشخاص المُستهدفين بالفحص، مؤكدةً التواصل معهم من قبل فرق صحية مختصة لاختيار الموعد الملائم، والمركز المناسب من المراكز المحددة لإجراء الفحص الموسع.