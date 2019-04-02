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"هدف" يطور مهارات السعوديين التقنية بالحصول على "CIT" العالمية

لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي

يمكن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، السعوديين والسعوديات الراغبين في تطوير مستواهم المهني، من الحصول على شهادة مهارات تقنية المعلومات (CIT)، ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، سواءً كان المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثاً عن عمل أو طالباً.

وتعتبر الشهادات المهنية الاحترافية، شهادات أو مؤهلات مهنية يحصل عليها المواطن أو المواطنة لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية.

ويشترط "هدف" للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الشهادة من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة وفقاً للتكاليف المحددة على موقع "طاقات" taqat.sa، حيث على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقاً معها صورة الشهادة الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

وقد اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، دعم 19 شهادة احترافية ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وذلك في عدة قطاعات حيوية في سوق العمل، بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف للكفاءات الوطنية من خلال التطوير والإحلال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يطور مهارات السعوديين التقنية بالحصول على "CIT" العالمية
سبق

يمكن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، السعوديين والسعوديات الراغبين في تطوير مستواهم المهني، من الحصول على شهادة مهارات تقنية المعلومات (CIT)، ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، سواءً كان المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثاً عن عمل أو طالباً.

وتعتبر الشهادات المهنية الاحترافية، شهادات أو مؤهلات مهنية يحصل عليها المواطن أو المواطنة لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية.

ويشترط "هدف" للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الشهادة من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة وفقاً للتكاليف المحددة على موقع "طاقات" taqat.sa، حيث على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقاً معها صورة الشهادة الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

وقد اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، دعم 19 شهادة احترافية ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وذلك في عدة قطاعات حيوية في سوق العمل، بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف للكفاءات الوطنية من خلال التطوير والإحلال.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
03:05 PM

"هدف" يطور مهارات السعوديين التقنية بالحصول على "CIT" العالمية

لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يمكن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، السعوديين والسعوديات الراغبين في تطوير مستواهم المهني، من الحصول على شهادة مهارات تقنية المعلومات (CIT)، ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، سواءً كان المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثاً عن عمل أو طالباً.

وتعتبر الشهادات المهنية الاحترافية، شهادات أو مؤهلات مهنية يحصل عليها المواطن أو المواطنة لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية.

ويشترط "هدف" للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الشهادة من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة وفقاً للتكاليف المحددة على موقع "طاقات" taqat.sa، حيث على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقاً معها صورة الشهادة الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

وقد اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، دعم 19 شهادة احترافية ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وذلك في عدة قطاعات حيوية في سوق العمل، بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف للكفاءات الوطنية من خلال التطوير والإحلال.

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