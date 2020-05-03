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البحرين.. تعافي 149 حالة وتسجيل 72 إصابة جديدة بـ "كورونا"

بينها 67 لعمالة وافدة و5 لمخالطين.. والإجمالي 1631 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تعافي 149 حالة إضافية ليبلغ إجمالي المتعافين 1717 حالة، وتسجيل 72 حالة قائمة جديدة؛ منها 67 حالة لعمالة وافدة، و5 حالات لمخالطين لحالات قائمة.

وبحسب صحيفة الوطن البحرينية، كانت وزارة الصحة قد أجرت 143030 فحصاً أسفرت عن اكتشاف 1631 إصابة حتى الآن؛ بينها واحدة تحت العناية، فيما تُوفي 8 أشخاص.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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البحرين.. تعافي 149 حالة وتسجيل 72 إصابة جديدة بـ "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تعافي 149 حالة إضافية ليبلغ إجمالي المتعافين 1717 حالة، وتسجيل 72 حالة قائمة جديدة؛ منها 67 حالة لعمالة وافدة، و5 حالات لمخالطين لحالات قائمة.

وبحسب صحيفة الوطن البحرينية، كانت وزارة الصحة قد أجرت 143030 فحصاً أسفرت عن اكتشاف 1631 إصابة حتى الآن؛ بينها واحدة تحت العناية، فيما تُوفي 8 أشخاص.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
01:55 PM

البحرين.. تعافي 149 حالة وتسجيل 72 إصابة جديدة بـ "كورونا"

بينها 67 لعمالة وافدة و5 لمخالطين.. والإجمالي 1631 شخصاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تعافي 149 حالة إضافية ليبلغ إجمالي المتعافين 1717 حالة، وتسجيل 72 حالة قائمة جديدة؛ منها 67 حالة لعمالة وافدة، و5 حالات لمخالطين لحالات قائمة.

وبحسب صحيفة الوطن البحرينية، كانت وزارة الصحة قد أجرت 143030 فحصاً أسفرت عن اكتشاف 1631 إصابة حتى الآن؛ بينها واحدة تحت العناية، فيما تُوفي 8 أشخاص.

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