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فيديو "تزاحم سوق باب مكة" يتفاعل بمعالجة رسمية يدعمها الأمن

وثّقه مواطن لعمالة تعرض بسطات عشوائية وإثره تحركت "الأمانة"

تفاعلت أمانة جدة مع بلاغ مواطن وثّق مقطع فيديو يظهر تزاحماً كثيفاً من المتسوقين في أحد الأسواق بباب مكة في جدة، وفيه يعرض عمالة بسطات لبيع الفاكهة بطريقة عشوائية؛ حيث قامت أمانة ‫جدة بمعالجة الموقع بالاشتراك مع الجهات الأمنية.

وكان مواطن قد وثّق -قبل يومين- مقطع فيديو لعمالة تبيع على بسطات عشوائية بباب مكة وسط ظهور تجمعات كبيرة من المتسوّقين، وطالب حينها الجهات المختصة بضرورة معالجة الوضع وإنهاء هذه الأمور المخالفة.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو "تزاحم سوق باب مكة" يتفاعل بمعالجة رسمية يدعمها الأمن
سبق

تفاعلت أمانة جدة مع بلاغ مواطن وثّق مقطع فيديو يظهر تزاحماً كثيفاً من المتسوقين في أحد الأسواق بباب مكة في جدة، وفيه يعرض عمالة بسطات لبيع الفاكهة بطريقة عشوائية؛ حيث قامت أمانة ‫جدة بمعالجة الموقع بالاشتراك مع الجهات الأمنية.

وكان مواطن قد وثّق -قبل يومين- مقطع فيديو لعمالة تبيع على بسطات عشوائية بباب مكة وسط ظهور تجمعات كبيرة من المتسوّقين، وطالب حينها الجهات المختصة بضرورة معالجة الوضع وإنهاء هذه الأمور المخالفة.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
10:42 AM

فيديو "تزاحم سوق باب مكة" يتفاعل بمعالجة رسمية يدعمها الأمن

وثّقه مواطن لعمالة تعرض بسطات عشوائية وإثره تحركت "الأمانة"

A A A
سعود الدعجاني - جدة
0
3,246

تفاعلت أمانة جدة مع بلاغ مواطن وثّق مقطع فيديو يظهر تزاحماً كثيفاً من المتسوقين في أحد الأسواق بباب مكة في جدة، وفيه يعرض عمالة بسطات لبيع الفاكهة بطريقة عشوائية؛ حيث قامت أمانة ‫جدة بمعالجة الموقع بالاشتراك مع الجهات الأمنية.

وكان مواطن قد وثّق -قبل يومين- مقطع فيديو لعمالة تبيع على بسطات عشوائية بباب مكة وسط ظهور تجمعات كبيرة من المتسوّقين، وطالب حينها الجهات المختصة بضرورة معالجة الوضع وإنهاء هذه الأمور المخالفة.

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