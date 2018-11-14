"رياضة الجوف" تقرر إيقاف 12 لاعباً وتغريم نادٍ 100 ألف ريال

على خلفية أحداث مباراة كرة القدم لفئة ناشئي "الجندل" و"العروبة"

أصدر مكتب هيئة الرياضة بالجوف عدداً من القرارات الانضباطية، على خلفية أحداث مشاجرة جرت بعد مباراة كرة قدم لفئة الناشئين بين فريقي "الجندل" و"العروبة" على ملعب الأول في محافظة دومة الجندل.

وقال مكتب هيئة الرياضة بالجوف: مدير مكتب هيئة الرياضة بمنطقة الجوف وبنــاءً على الصلاحيات الممنوحة له، اطلع على ورقــة تسجيل مباراة كرة القــدم بين نادي الجندل ونادي العروبة، ضمن بطولــة دوري المنطقة تحت 17 سنة "ناشئين" المقامة على ملعب نادي الجندل يوم الاثنين 4/ 3/ 1440هـ، كما اطلع على التقرير الإلحاقي لحكم المباراة، وكذلك تقرير مراقب المباراة، إضافة إلى لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأضاف: تقرر إيقاف لاعب نادي العروبة رقم (12) مشاري جمعة الرويلي مباراة واحدة لحرمان المنافس من فرصة مؤكدة لتسجيل هدف، في جميع المسابقات والبطولات التي يحق له المشاركة فيها، بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب على الطرد استناداً للمادة (48/1/1).

وأردف المكتب: تقرر إيقاف لاعب نادي العروبة رقم "1" نايف محمد الحازمي ثماني مباريات وغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال، في جميع المسابقات والبطولات التي يحق له المشاركة فيها استناداً للمادة (53/1) (14/3/3).

وتابع: تقرر إيقاف لاعب نادي العروبة رقم "22" فادي مد الله الرويلي ست مباريات وغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال في جميع المسابقات والبطولات التي يحق له المشاركة فيها استناداً للمادة (53/1).

وقال المكتب: تقرر إيقاف لاعب نادي العروبة رقم "10" فهد عبدالعزيز الطالب ست مباريات وغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال في جميع المسابقات والبطولات التي يحق له المشاركة فيها استناداً للمادة (53/1) والمادة (14/3/3).

وأضاف: تقرر إيقاف لاعب نادي العروبة رقم "15" حمد حادي الفالح ست مباريات وغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال في جميع المسابقات والبطولات التي يحق له المشاركة فيها استناداً للمادة (53/1) والمادة (14/3/3).

وأردف: تقرر إيقاف لاعب نادي العروبة رقم "21" صهيب أيمن الزيد ست مباريات وغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال في جميع المسابقات والبطولات التي يحق له المشاركة فيها استناداً للمادة (53/1) والمادة (14/3/3).

وتابع: تقرر إيقاف لاعب نادي الجندل رقم "11" عبدالله عارف العرجان ست مباريات وغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال في جميع المسابقات والبطولات التي يحق له المشاركة فيها، بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب على الطرد استناداً للمادة (53/1) والمادة (14/3/3).

وقال: إيقاف لاعب نادي الجندل رقم "8" طارق عطا الله العنزي ست مباريات وغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال في جميع المسابقات والبطولات التي يحق له المشاركة فيها استناداً للمادة (53/1) والمادة (14/3/3).

وأضاف: تقرر إيقاف لاعب نادي الجندل رقم "13" عبدالله صلاح الدين مختار ست مباريات وغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال في جميع المسابقات والبطولات التي يحق له المشاركة فيها استناداً للمادة (53/1) والمادة (14/3/3).

وأردف: تقرر إيقاف لاعب نادي الجندل رقم "31" فيصل فرحان الشراري ست مباريات وغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال في جميع المسابقات والبطولات التي يحق له المشاركة فيها استناداً للمادة (53/1).

وتابع: تقرر إيقاف لاعب نادي الجندل رقم "10" محمد مساعد الجوفي ست مباريات وغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال في جميع المسابقات والبطولات التي يحق له المشاركة فيها استناداً للمادة (53/1) والمادة (14/3/3).

وقال: تقرر إيقاف إداري نادي الجندل أحمد العقيل مباراتين وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال في جميع المسابقات والبطولات التي يحق له المشاركة فيها استناداً للمادة (49/2/1) والمادة (14/3/3).

وأضاف: تقرر إيقاف إداري نادي العروبة إبراهيم سليمان الطعيمي مباراتين وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال في جميع المسابقات والبطولات التي يحق له المشاركة فيها استناداً للمادة (49/2/1) والمادة (14/3/3).

وأردف: تقرر إيقاف مدرب حراس نادي الجندل عاطف خضر عبده أربع مباريات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال في جميع المسابقات والبطولات التي يحق له المشاركة فيها والرفع بأمره للهيئة العامة للرياضة استناداً للمادة (49/1/1) والمادة (14/3/3).

واختتم المكتب بالقول: تقرر تغريم نادي الجندل مبلغاً قدره مائة ألف ريال؛ لقيام جمهوره بقذف 50 علبة مياه وحجر إلى أرضية الملعب استناداً للمادة (52/2).

وقرر تغريم نادي العروبة مبلغاً قدره عشرة آلاف ريال؛ وذلك لحصول سبعة من لاعبيه على إنذارات وطرد خلال المباراة استناداً للمادة (55/1).

وأهاب مكتب هيئة الرياضة بجميع المنتسبين لرياضة المنطقة الالتزام بالروح الرياضية، والعمل بمبدأ المنافسة الشريفة في جميع المنافسات الرياضية، مؤكداً أن المكتب لن يتوانى عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح حسب ما يرده من تقارير مسؤولي المباريات.