النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إتقان العقارية" تطرح سوق بلال المركزي للبيع المباشر كأكبر فرصة استثمارية بالمدينة المنورة

"الرشيد": 280 محلاً تجارياً في سوق واعدة بجوار مسجد المصطفى.. فرصة استثمارية كبرى

أعلنت شركة "إتقان العقارية" المسوق المعتمد من مصفي التركة مكتب المحامي عبدالرحيم بن حسن الزميلي عن البدء بطرح "سوق بلال المركزي" للبيع المباشر والإفراغ الفوري بصك إلكتروني، لكامل السوق الذي يقع على مساحة إجمالية (12.760) متر في المنطقة المركزية ويبعد عن المسجد النبوي بـ500 متر، ويحوي 280 محلاً تجارياً تتعد نشاطاتها وتتميز بسهولة الوصول لها من طرق متعددة وتمثل موقعاً تاريخياً مميزاً بالمدينة المنورة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن الشركة أتمت جميع التجهيزات الخاصة بتسويق "سوق بلال المركزي"، والذي يعد فرصة استثمارية كبرى ومعلماً تاريخياً ومركزاً للتسوّق بقرب المسجد النبوي يقصده ملايين الزوار من الحجاج والمعتمرين وغيرهم لشراء حاجياتهم منه، وتتنوع وتتكامل المحلات فيها لكل ما يحتاج له المتسوقون.

وأشار "الرشيد" إلى أن السوق يتميز بموقعه المحوري والذي يسمح ببناء أربعة عشر دوراً وقابل للتطوير لقربة من المواقع التاريخية، وحالته القانونية الخالية من المعوقات، وارتباطه بالسوق التاريخي مما يجعله مؤهلاً للمشاريع العمرانية الضخمة ذات القيمة الحضارية والاقتصادية الفريدة.

وبيّن "الرشيد" أن السوق تتعدد فيه الفرص الاستثمارية لأرضه ومنها مشروع إنشاء برج مطل على المسجد النبوي الشريف يحتوي على سوق بعدد أربع طوابق وستة أبراج غرف وأجنحة فندقية، كل برج يحوي على مجموعة كبيرة من الغرف والاجنحة على كامل مساحة الأرض مع الإبقاء على المسجد، حيث يقدر الدخل السنوي المتوقع لهذا المشروع بأكثر من 80 مليون ريال سنوياً.

ودعا رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد المستثمرين الراغبين بالشراء بزيارة الموقع الإلكتروني أو الاتصال على الرقم الموحد لشركة إتقان العقارية (920001019) (0537532000 - 0550053000) أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي للشركة.

شركة إتقان العقارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إتقان العقارية" تطرح سوق بلال المركزي للبيع المباشر كأكبر فرصة استثمارية بالمدينة المنورة
سبق

أعلنت شركة "إتقان العقارية" المسوق المعتمد من مصفي التركة مكتب المحامي عبدالرحيم بن حسن الزميلي عن البدء بطرح "سوق بلال المركزي" للبيع المباشر والإفراغ الفوري بصك إلكتروني، لكامل السوق الذي يقع على مساحة إجمالية (12.760) متر في المنطقة المركزية ويبعد عن المسجد النبوي بـ500 متر، ويحوي 280 محلاً تجارياً تتعد نشاطاتها وتتميز بسهولة الوصول لها من طرق متعددة وتمثل موقعاً تاريخياً مميزاً بالمدينة المنورة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن الشركة أتمت جميع التجهيزات الخاصة بتسويق "سوق بلال المركزي"، والذي يعد فرصة استثمارية كبرى ومعلماً تاريخياً ومركزاً للتسوّق بقرب المسجد النبوي يقصده ملايين الزوار من الحجاج والمعتمرين وغيرهم لشراء حاجياتهم منه، وتتنوع وتتكامل المحلات فيها لكل ما يحتاج له المتسوقون.

وأشار "الرشيد" إلى أن السوق يتميز بموقعه المحوري والذي يسمح ببناء أربعة عشر دوراً وقابل للتطوير لقربة من المواقع التاريخية، وحالته القانونية الخالية من المعوقات، وارتباطه بالسوق التاريخي مما يجعله مؤهلاً للمشاريع العمرانية الضخمة ذات القيمة الحضارية والاقتصادية الفريدة.

وبيّن "الرشيد" أن السوق تتعدد فيه الفرص الاستثمارية لأرضه ومنها مشروع إنشاء برج مطل على المسجد النبوي الشريف يحتوي على سوق بعدد أربع طوابق وستة أبراج غرف وأجنحة فندقية، كل برج يحوي على مجموعة كبيرة من الغرف والاجنحة على كامل مساحة الأرض مع الإبقاء على المسجد، حيث يقدر الدخل السنوي المتوقع لهذا المشروع بأكثر من 80 مليون ريال سنوياً.

ودعا رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد المستثمرين الراغبين بالشراء بزيارة الموقع الإلكتروني أو الاتصال على الرقم الموحد لشركة إتقان العقارية (920001019) (0537532000 - 0550053000) أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي للشركة.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
02:24 PM

"إتقان العقارية" تطرح سوق بلال المركزي للبيع المباشر كأكبر فرصة استثمارية بالمدينة المنورة

"الرشيد": 280 محلاً تجارياً في سوق واعدة بجوار مسجد المصطفى.. فرصة استثمارية كبرى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,167

أعلنت شركة "إتقان العقارية" المسوق المعتمد من مصفي التركة مكتب المحامي عبدالرحيم بن حسن الزميلي عن البدء بطرح "سوق بلال المركزي" للبيع المباشر والإفراغ الفوري بصك إلكتروني، لكامل السوق الذي يقع على مساحة إجمالية (12.760) متر في المنطقة المركزية ويبعد عن المسجد النبوي بـ500 متر، ويحوي 280 محلاً تجارياً تتعد نشاطاتها وتتميز بسهولة الوصول لها من طرق متعددة وتمثل موقعاً تاريخياً مميزاً بالمدينة المنورة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن الشركة أتمت جميع التجهيزات الخاصة بتسويق "سوق بلال المركزي"، والذي يعد فرصة استثمارية كبرى ومعلماً تاريخياً ومركزاً للتسوّق بقرب المسجد النبوي يقصده ملايين الزوار من الحجاج والمعتمرين وغيرهم لشراء حاجياتهم منه، وتتنوع وتتكامل المحلات فيها لكل ما يحتاج له المتسوقون.

وأشار "الرشيد" إلى أن السوق يتميز بموقعه المحوري والذي يسمح ببناء أربعة عشر دوراً وقابل للتطوير لقربة من المواقع التاريخية، وحالته القانونية الخالية من المعوقات، وارتباطه بالسوق التاريخي مما يجعله مؤهلاً للمشاريع العمرانية الضخمة ذات القيمة الحضارية والاقتصادية الفريدة.

وبيّن "الرشيد" أن السوق تتعدد فيه الفرص الاستثمارية لأرضه ومنها مشروع إنشاء برج مطل على المسجد النبوي الشريف يحتوي على سوق بعدد أربع طوابق وستة أبراج غرف وأجنحة فندقية، كل برج يحوي على مجموعة كبيرة من الغرف والاجنحة على كامل مساحة الأرض مع الإبقاء على المسجد، حيث يقدر الدخل السنوي المتوقع لهذا المشروع بأكثر من 80 مليون ريال سنوياً.

ودعا رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد المستثمرين الراغبين بالشراء بزيارة الموقع الإلكتروني أو الاتصال على الرقم الموحد لشركة إتقان العقارية (920001019) (0537532000 - 0550053000) أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي للشركة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,855
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,431
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,786
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,322

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة