فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية يعلن: "الفتح والاتحاد والقادسية" مؤهَّلة

أعلنت وزارة الرياضة، ممثلة بفريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية، اليوم الجمعة 13 نوفمبر2020م نتائج تقييم نظام الحوكمة للربع الثاني من الموسم الرياضي 2020/ 2021م لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي تخولها للحصول على دعم إضافي وفقًا لاستراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثاني.

وكشف البيان الصادر أن 3 أندية فقط من أصل 16 ناديًا أصبحت مؤهلة للحصول على هذا الدعم بعد تقييم شهر نوفمبر 2020م للربع الثاني، وهي أندية (الفتح والاتحاد والقادسية) على التوالي. ويتوجب أن يحصل النادي على نسبة تقييم لا تقل عن 4 نقاط من أصل 7 نقاط.

فيما جاء ترتيب الأندية عمومًا على النحو الآتي:

الفتح: 5.56 نقطة.

الاتحاد: 4.32 نقطة.

القادسية 4.08 نقطة

أبها: 3.98 نقطة.

الشباب:3.88 نقطة.

ضمك: 3.82 نقطة.

الاتفاق 3.78 نقطة.

الفيصلي: 3.75 نقطة.

الرائد: 3.66 نقطة.

النصر:3.29 نقطة.

التعاون3.21 نقطة

الأهلي:3.15 نقطة.

الهلال:3.07 نقطة.

الوحدة: 2.37 نقطة.

الباطن 1.94 نقطة.

العين:1.71 نقطة.

وجاءت النتائج بعد زيارات ومتابعات مستمرة، قام بها الفريق المكلف، وسعى من خلالها إلى الاطلاع على كل ما تم تحقيقه؛ إذ يتم تقييم الحوكمة بمعايير محددة، مرتبطة بالاستراتيجية والقيادة، والهيكلة والأشخاص، والإدارة المالية، والإدارة التشغيلية ومسؤولية أصحاب المصالح، والالتزام والتحكم والرقابة والمعايير والسلوكيات واللوائح الداخلية. كما تم مطابقة جميع المستندات المقدمة من الأندية مع التقارير الصادرة من الجهات ذات العلاقة، كالاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة دوري المحترفين، وكذلك تقارير لجنة الكفاءة المالية.

هذا، وسيكون آخر موعد لاستلام الملفات والمستندات الخاصة بتقييم الحوكمة للربع الثالث في تاريخ 5 يناير 2021م. وستكون الدرجة المطلوبة لاستحقاق الدعم في هذا الربع هي الحصول على 5 نقاط من أصل 7 نقاط كحد أدنى، على أن يكون موعد إعلان نتائج التقييم في تاريخ 12 يناير 2021م.

يُشار إلى أن فريق استراتيجية دعم الأندية كان قد عقد ورش عمل لشرح الآليات كافة المرتبطة بالمعايير، بحضور منسوبي ومسؤولي الأندية المعنية كافة، وتم إطلاعهم على التفاصيل كافة في هذا الشأن.