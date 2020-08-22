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تفتيش الموقعين المشبوهين.. مدير "الطاقة الذرية" يزور إيران

يلتقي بمسؤولين رفيعي المستوى

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم (السبت)، أنه سيزور إيران للمرة الأولى منذ توليه المنصب الاثنين المقبل؛ بهدف الضغط على طهران حتى تسمح للمفتشين بدخول موقعين نوويين سابقين تدور الشبهات حولهما في ظل خلاف مستمر منذ شهور.

وقال "جروسي" الذي تولى المنصب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في بيان نقلته "رويترز": "هدفي هو أن تؤدي اجتماعاتي في طهران إلى تقدم ملموس في مواجهة القضايا العالقة، التي ربطتها الوكالة بالضمانات في إيران وخاصة حل قضية الدخول".

وذكر أنه سيلتقي بسلطات إيرانية رفيعة المستوى دون أن يحددها.

من ناحيتهم أعرب دبلوماسيون في فيينا عن أملهم في حل الخلاف على الدخول قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة في سبتمبر (أيلول).

الطاقة الذرية رافائيل جروسي

الرئيسية/ أخبار العالم

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تفتيش الموقعين المشبوهين.. مدير "الطاقة الذرية" يزور إيران
سبق

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم (السبت)، أنه سيزور إيران للمرة الأولى منذ توليه المنصب الاثنين المقبل؛ بهدف الضغط على طهران حتى تسمح للمفتشين بدخول موقعين نوويين سابقين تدور الشبهات حولهما في ظل خلاف مستمر منذ شهور.

وقال "جروسي" الذي تولى المنصب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في بيان نقلته "رويترز": "هدفي هو أن تؤدي اجتماعاتي في طهران إلى تقدم ملموس في مواجهة القضايا العالقة، التي ربطتها الوكالة بالضمانات في إيران وخاصة حل قضية الدخول".

وذكر أنه سيلتقي بسلطات إيرانية رفيعة المستوى دون أن يحددها.

من ناحيتهم أعرب دبلوماسيون في فيينا عن أملهم في حل الخلاف على الدخول قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة في سبتمبر (أيلول).

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
02:50 PM

تفتيش الموقعين المشبوهين.. مدير "الطاقة الذرية" يزور إيران

يلتقي بمسؤولين رفيعي المستوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم (السبت)، أنه سيزور إيران للمرة الأولى منذ توليه المنصب الاثنين المقبل؛ بهدف الضغط على طهران حتى تسمح للمفتشين بدخول موقعين نوويين سابقين تدور الشبهات حولهما في ظل خلاف مستمر منذ شهور.

وقال "جروسي" الذي تولى المنصب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في بيان نقلته "رويترز": "هدفي هو أن تؤدي اجتماعاتي في طهران إلى تقدم ملموس في مواجهة القضايا العالقة، التي ربطتها الوكالة بالضمانات في إيران وخاصة حل قضية الدخول".

وذكر أنه سيلتقي بسلطات إيرانية رفيعة المستوى دون أن يحددها.

من ناحيتهم أعرب دبلوماسيون في فيينا عن أملهم في حل الخلاف على الدخول قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة في سبتمبر (أيلول).

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