اختتمت اليوم منافسات الجولة الـ17 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات جمعت الثقبة مع الجبلين، النجوم مع الأنصار، نجران مع النهضة، الشعلة مع الكوكب، وحطين مع التقدم. وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر حقق الجبلين فوزًا على مضيفه الثقبة بنتيجة 2 - 1، ورفع الجبلين رصيده لـ 26 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الثقبة عند 24 نقطة في المركز الثامن. وتغلب النجوم على ضيفه الأنصار بنتيجة 2 - 1، ليرتفع رصيد النجوم لـ 15 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما توقف رصيد الأنصار عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر، وعاد فريق النهضة من ملعب مضيفه نجران بفوز بنتيجة 2 - 1، ليكون رصيد النهضة 25 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد نجران عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر. وتغلب فريق الشعلة على ضيفه الكوكب بهدفين دون رد، سجلهما محمد رواف العنزي ومسفر البيشي في الدقيقتين 60 و77 على التوالي، ليرتفع رصيد الشعلة لـ 23 نقطة في المركز التاسع فيما توقف رصيد الكوكب عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر. وفي ختام مباريات اليوم فاز التقدم على مضيفه حطين بهدف نظيف سجله فهد مالك عبدالله في الدقيقة 78، وبتلك النتيجة رفع التقدم رصيده لـ 17 نقطة في المركز السادس عشر فيما توقف رصيد حطين عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر. وكانت منافسات الجولة انطلقت الثلاثاء الماضي بإقامة 4 مباريات حيث فاز الخليج على البكيرية 2-0، وفاز الطائي على الجيل 3-0، وتغلب العين على أحد 2 - 1 فيما تعادل جدة مع المجزل بهدف لكل منهما. يُذكر أن لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين قررت تأجيل لقاء الباطن والقادسية الذي كان مقررًا اليوم بسبب الظروف الجوية، وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أنه تقرر تأجيل اللقاء إلى السبت 11 من شهر يناير المقبل، ليُقام في الثالثة والنصف عصرًا.

خمسة انتصارات في ختام الجولة 17 من دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-18 اختتمت اليوم منافسات الجولة الـ17 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات جمعت الثقبة مع الجبلين، النجوم مع الأنصار، نجران مع النهضة، الشعلة مع الكوكب، وحطين مع التقدم.

وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر حقق الجبلين فوزًا على مضيفه الثقبة بنتيجة 2 - 1، ورفع الجبلين رصيده لـ 26 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الثقبة عند 24 نقطة في المركز الثامن.

وتغلب النجوم على ضيفه الأنصار بنتيجة 2 - 1، ليرتفع رصيد النجوم لـ 15 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما توقف رصيد الأنصار عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر، وعاد فريق النهضة من ملعب مضيفه نجران بفوز بنتيجة 2 - 1، ليكون رصيد النهضة 25 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد نجران عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتغلب فريق الشعلة على ضيفه الكوكب بهدفين دون رد، سجلهما محمد رواف العنزي ومسفر البيشي في الدقيقتين 60 و77 على التوالي، ليرتفع رصيد الشعلة لـ 23 نقطة في المركز التاسع فيما توقف رصيد الكوكب عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي ختام مباريات اليوم فاز التقدم على مضيفه حطين بهدف نظيف سجله فهد مالك عبدالله في الدقيقة 78، وبتلك النتيجة رفع التقدم رصيده لـ 17 نقطة في المركز السادس عشر فيما توقف رصيد حطين عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر.

وكانت منافسات الجولة انطلقت الثلاثاء الماضي بإقامة 4 مباريات حيث فاز الخليج على البكيرية 2-0، وفاز الطائي على الجيل 3-0، وتغلب العين على أحد 2 - 1 فيما تعادل جدة مع المجزل بهدف لكل منهما.

يُذكر أن لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين قررت تأجيل لقاء الباطن والقادسية الذي كان مقررًا اليوم بسبب الظروف الجوية، وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أنه تقرر تأجيل اللقاء إلى السبت 11 من شهر يناير المقبل، ليُقام في الثالثة والنصف عصرًا.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441 10:43 PM

خمسة انتصارات في ختام الجولة 17 من دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى





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اختتمت اليوم منافسات الجولة الـ17 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات جمعت الثقبة مع الجبلين، النجوم مع الأنصار، نجران مع النهضة، الشعلة مع الكوكب، وحطين مع التقدم.

وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر حقق الجبلين فوزًا على مضيفه الثقبة بنتيجة 2 - 1، ورفع الجبلين رصيده لـ 26 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الثقبة عند 24 نقطة في المركز الثامن.

وتغلب النجوم على ضيفه الأنصار بنتيجة 2 - 1، ليرتفع رصيد النجوم لـ 15 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما توقف رصيد الأنصار عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر، وعاد فريق النهضة من ملعب مضيفه نجران بفوز بنتيجة 2 - 1، ليكون رصيد النهضة 25 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد نجران عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتغلب فريق الشعلة على ضيفه الكوكب بهدفين دون رد، سجلهما محمد رواف العنزي ومسفر البيشي في الدقيقتين 60 و77 على التوالي، ليرتفع رصيد الشعلة لـ 23 نقطة في المركز التاسع فيما توقف رصيد الكوكب عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي ختام مباريات اليوم فاز التقدم على مضيفه حطين بهدف نظيف سجله فهد مالك عبدالله في الدقيقة 78، وبتلك النتيجة رفع التقدم رصيده لـ 17 نقطة في المركز السادس عشر فيما توقف رصيد حطين عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر.

وكانت منافسات الجولة انطلقت الثلاثاء الماضي بإقامة 4 مباريات حيث فاز الخليج على البكيرية 2-0، وفاز الطائي على الجيل 3-0، وتغلب العين على أحد 2 - 1 فيما تعادل جدة مع المجزل بهدف لكل منهما.

يُذكر أن لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين قررت تأجيل لقاء الباطن والقادسية الذي كان مقررًا اليوم بسبب الظروف الجوية، وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أنه تقرر تأجيل اللقاء إلى السبت 11 من شهر يناير المقبل، ليُقام في الثالثة والنصف عصرًا.