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"الرأي" الكويتية: القبض على "ناصر الدويلة" بعد تحريضه على قصف السعودية

في تدوينة كتبها قبل أيام عقب هجمات الحوثي

ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية -قبل قليل- إلقاء القبض على الضابط السابق بالجيش الكويتي ناصر الدويلة؛ بعد تدوينة كتبها، قبل أيام، في أعقاب هجمات الحوثي على مطار أبها؛ حرّض فيها على قصف مواقع مدنية بالسعودية، وهو ما يخالف القانون الدولي.

وقالت الصحيفة في تدوينة لها: "إلقاء القبض على المغرِّد ناصر الدويلة -قبل قليل- تنفيذاً لأمر النيابة في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية".

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"الرأي" الكويتية: القبض على "ناصر الدويلة" بعد تحريضه على قصف السعودية
سبق

ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية -قبل قليل- إلقاء القبض على الضابط السابق بالجيش الكويتي ناصر الدويلة؛ بعد تدوينة كتبها، قبل أيام، في أعقاب هجمات الحوثي على مطار أبها؛ حرّض فيها على قصف مواقع مدنية بالسعودية، وهو ما يخالف القانون الدولي.

وقالت الصحيفة في تدوينة لها: "إلقاء القبض على المغرِّد ناصر الدويلة -قبل قليل- تنفيذاً لأمر النيابة في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية".

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
03:05 PM

"الرأي" الكويتية: القبض على "ناصر الدويلة" بعد تحريضه على قصف السعودية

في تدوينة كتبها قبل أيام عقب هجمات الحوثي

A A A
بدر العتيبي - الرياض
17
8,997

ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية -قبل قليل- إلقاء القبض على الضابط السابق بالجيش الكويتي ناصر الدويلة؛ بعد تدوينة كتبها، قبل أيام، في أعقاب هجمات الحوثي على مطار أبها؛ حرّض فيها على قصف مواقع مدنية بالسعودية، وهو ما يخالف القانون الدولي.

وقالت الصحيفة في تدوينة لها: "إلقاء القبض على المغرِّد ناصر الدويلة -قبل قليل- تنفيذاً لأمر النيابة في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية".

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