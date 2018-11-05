"بلدية الشوقية "بمكة تغلق 3 محال لبيع المواد الغذائية لوجود حشرات

تواصل حملاتها على المطاعم والمحال للقضاء على المخالفات الصحية

أغلقت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة 3 محلات وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات حيث تبيّن وجود كمية من الحشرات، وتمّ تسليم العمالة المخالفة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم من عقوبات وفق النظام.

وأكدت بلدية الشوقية أن حملاتها ستستمر على المطاعم ومحلات بيع وتداول المواد الغذائية للقضاء على مخالفات الإصحاح البيئي ورصدها وتطبيق لائحة العقوبات وفق نظام وزارة البلدية والقروية. مشيراً إلى أهمية تعاون المواطن والمقيم بالتبليغ عن أي ملاحظات في هذا الشأن أو أي أمر يتعلق بالخدمات البلدية عبر هاتف طوارئ "الأمانة" ٩٤٠.