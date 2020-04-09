ضبط مغسلة سيارات بمكّة تحوّلت لبيع خلطات المعسل والدخان

تديره عمالة مخالفة دون وجود تراخيص نظامية لمزاولة النشاط

ضبطت ‫بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ موقعًا يتم بداخله بيع الدخان وعمل خلطات المعسل الممنوعة بمكة المكرمة، تديره عمالة مخالفة دون وجود تراخيص نظامية لمزاولة النشاط ودون استيفاء لاشتراطات السلامة.

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وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر المالكي، أنه تم القبض على عمالة مخالفة حولت إحدى مغاسل السيارات في حي النوارية، إلى محالّ بيع الدخان ومشتقاته، مشيراً إلى إغلاق الموقع وتسليم العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على مالِكه.



وأكد المهندس المالكي استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المحلات في نطاق الأحياء السكنية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.



وأشار المالكي إلى أن الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في البلديات، تكثّف الجولات الرقابية هذه الأيام في ظلّ الحدّ من تفشّي فيروس كورونا، وتتّخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم.