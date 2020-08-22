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شاهد.. ضبط إرسالية "حلويات" مفخخة بـ3 ملايين حبة كبتاجون بميناء الملك عبدالعزيز

الجمارك: بالتنسيق مع مكافحة المخدرات وتم ضبط 5 مستقبلين

أعلنت الجمارك السعودية اليوم إحباط محاولة تهريب 3.106.214 حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية "حلويات".

وقالت الجمارك عبر حسابها في "تويتر": تمكن #أبطال_الجمارك من إحباط محاولة تهريب 3.106.214 حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية "حلويات" واردة عبر ميناء الملك عبدالعزيز، وبالتنسيق مع مكافحة المخدرات تم ضبط 5 مستقبلين.

الجمارك السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. ضبط إرسالية "حلويات" مفخخة بـ3 ملايين حبة كبتاجون بميناء الملك عبدالعزيز
سبق

أعلنت الجمارك السعودية اليوم إحباط محاولة تهريب 3.106.214 حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية "حلويات".

وقالت الجمارك عبر حسابها في "تويتر": تمكن #أبطال_الجمارك من إحباط محاولة تهريب 3.106.214 حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية "حلويات" واردة عبر ميناء الملك عبدالعزيز، وبالتنسيق مع مكافحة المخدرات تم ضبط 5 مستقبلين.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
03:18 PM

شاهد.. ضبط إرسالية "حلويات" مفخخة بـ3 ملايين حبة كبتاجون بميناء الملك عبدالعزيز

الجمارك: بالتنسيق مع مكافحة المخدرات وتم ضبط 5 مستقبلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,898

أعلنت الجمارك السعودية اليوم إحباط محاولة تهريب 3.106.214 حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية "حلويات".

وقالت الجمارك عبر حسابها في "تويتر": تمكن #أبطال_الجمارك من إحباط محاولة تهريب 3.106.214 حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية "حلويات" واردة عبر ميناء الملك عبدالعزيز، وبالتنسيق مع مكافحة المخدرات تم ضبط 5 مستقبلين.

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