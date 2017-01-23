"مستشفى ظلم" يعرّف طلاب المدارس بجائزة "وعي" ويدعوهم للمنافسة

حملة مكثفة وزيارات ميدانية للمدارس.. منشورات ولوحات تعريفية

واصلت إدارة العلاقات والتوعية الصحية في مستشفى ظلم العام، حملتها الإعلانية عن جائزة "وعي"، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة وتقام للسنة الثالثة بالشراكة مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

واشتملت الحملة التي ينفذها مستشفى ظلم العام، على تقديم رسائل التوعية في مدارس البنين والبنات بالمركز، إضافة إلى استثمار وسائل الإعلان داخل المستشفى، وتوزيع المنشورات الخاصة بالجائزة على المراجعين والزوار.

يأتي ذلك فيما زارت فِرَق المستشفى أمس، المدرسة المتوسطة والثانوية للبنين، وتم خلال الزيارة تقديم عرض تعريفي عن الجائزة تضمّن إيضاح طريقة المشاركة فيها ومساراتها والمواضيع المقترحة للمشاركة والجوائز المالية الكبيرة المخصصة للفائزين.

ووزعت الفِرَق خلال الفعالية، المنشورات الخاصة بالجائزة؛ فيما أعد المستشفى لوحات تعريفية عنها تم عرضها بالمدرسة.

يُذكر أن "جائزة وعي" التي أطلقتها وزارة الصحة، تهدف إلى تشجيع الأفراد من مواطني ومقيمي المملكة ودول الخليج العربي واليمن للإبداع بمحتوى توعوي في مجال الصحة من خلال ٤ مسارات، تتضمن صناعة فيلم قصير أو موشن جرافيك، أو صور أو تصميم إنفوجرافيك، لتحفيز المجتمع على اتباع نمط حياة صحي للحد من الإصابة بالأمراض، وزيادة النشاط والإنتاج الوظيفي؛ داعية جميع المهتمين في هذا المجال للمشاركة في الجائزة.