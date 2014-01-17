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خوجة: أبناء جزر فرسان شعراء بالفطرة وطبيعة الحياة عندهم تنمّي مواهبهم

عبّر عن سعادته بالمشاركة في ملتقى فرسان الشعري ضمن فعاليات شتاء جازان

عبّر الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة؛ وزير الثقافة والإعلام الأسبق، عن سعادته بمشاركته في ملتقى فرسان الشعري الأول ضمن فعاليات شتاء جازان.

وقال خوجة؛ إن أبناء جزر فرسان شعراء بالفطرة، خصوصاً أن طبيعة الحياة عندهم تنمّي مواهبهم، خصوصاً وجودهم الدائم على الشواطئ وبين البحر.

وشارك خوجة؛ في فعاليات ملتقى فرسان الشعري الأول عبر أمسية الرواد، حيث قدّم قصيدة "الحقيقة" التي قال فيها :

"أنْتِ الحَقِيْقَةُ وَحْدَها

أمّا العَوالمُ كُلُّها

تَأتي وتَذْهَبُ مِثْلَما الغَيْماتِ

لا غيرَ شَمْسِكِ في وُجُوْدي طَلَعَةً

مِنْ غيرِ نُوْرِكِ غارقٌ

في لُجَّةِ الظُّلُماتِ

يا أنْتِ، يا كَيْنُوْنَةَ الأوْرادِ

في نَغَمِ الهَوى يا سِرَّ كُنْ

في طَلْسَمِ الكَلِمَاتِ

إنّي اكْتَشَفْتُكِ في فُؤادي خَفْقَةً

مَخْبُوءَةً

فتَنَاغَمَتْ منْ عَزْفِها خَفْقاتي

فعَرَفْتُ أنّي قدْ بَلْغْتُ ذُرى المُنَى

هلْ بعدَ هذا الحُبِّ منْ غاياتِ

وَسَنا حِماكِ يُظِلُّني بحَنانِهِ

ويقُوْدُنِي بِعَزِيمَةٍ

قُدْسِيَّةِ الآياتِ

أوَ تَذْكُرِيْنَ لِقاءَنا؟

لَمَّا تَلاشَى فَجْأَةً

بُعْدُ المَسافةِ بينَنا في لَهْفَةِ الخُطْواتِ

وسألْتُ ذَرّاتي، فكُنْت بقَلْبِها

ووجَدْتُ ذاتَكِ تَخْتَبي في ذاتي

أيْقَنْتُ أنّي.. يا أنا

أنتِ الوَحِيْدَةُ منْ أُكابِدُها الهَوَى

وأذُوْبُ نَشْواناً على وَتَرِ المَحَبَّةِ

في لَظَى آهاتي".

يشارك في الملتقى، الذي يستمر يومين، نحو 30 مشاركاً من أبرز شعراء الوطن، إلى جانب ضيوف الملتقى، حيث يتضمن أمسيات شعرية بفندق فرسان بارك، إلى جانب زيارات لأبرز المواقع السياحية والتاريخية في فرسان .

ورحّب رئيس لجان شتاء جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي؛ بضيوف الملتقى؛ الذي جاء مواكباً لمكانة جزيرة فرسان الثقافية والأدبية، ومكانتها التاريخية وإرثها الحضاري، معتبراً الملتقى واحداً من أبرز فعاليات مهرجان شتاء جازان.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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خوجة: أبناء جزر فرسان شعراء بالفطرة وطبيعة الحياة عندهم تنمّي مواهبهم
سبق

عبّر الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة؛ وزير الثقافة والإعلام الأسبق، عن سعادته بمشاركته في ملتقى فرسان الشعري الأول ضمن فعاليات شتاء جازان.

وقال خوجة؛ إن أبناء جزر فرسان شعراء بالفطرة، خصوصاً أن طبيعة الحياة عندهم تنمّي مواهبهم، خصوصاً وجودهم الدائم على الشواطئ وبين البحر.

وشارك خوجة؛ في فعاليات ملتقى فرسان الشعري الأول عبر أمسية الرواد، حيث قدّم قصيدة "الحقيقة" التي قال فيها :

"أنْتِ الحَقِيْقَةُ وَحْدَها

أمّا العَوالمُ كُلُّها

تَأتي وتَذْهَبُ مِثْلَما الغَيْماتِ

لا غيرَ شَمْسِكِ في وُجُوْدي طَلَعَةً

مِنْ غيرِ نُوْرِكِ غارقٌ

في لُجَّةِ الظُّلُماتِ

يا أنْتِ، يا كَيْنُوْنَةَ الأوْرادِ

في نَغَمِ الهَوى يا سِرَّ كُنْ

في طَلْسَمِ الكَلِمَاتِ

إنّي اكْتَشَفْتُكِ في فُؤادي خَفْقَةً

مَخْبُوءَةً

فتَنَاغَمَتْ منْ عَزْفِها خَفْقاتي

فعَرَفْتُ أنّي قدْ بَلْغْتُ ذُرى المُنَى

هلْ بعدَ هذا الحُبِّ منْ غاياتِ

وَسَنا حِماكِ يُظِلُّني بحَنانِهِ

ويقُوْدُنِي بِعَزِيمَةٍ

قُدْسِيَّةِ الآياتِ

أوَ تَذْكُرِيْنَ لِقاءَنا؟

لَمَّا تَلاشَى فَجْأَةً

بُعْدُ المَسافةِ بينَنا في لَهْفَةِ الخُطْواتِ

وسألْتُ ذَرّاتي، فكُنْت بقَلْبِها

ووجَدْتُ ذاتَكِ تَخْتَبي في ذاتي

أيْقَنْتُ أنّي.. يا أنا

أنتِ الوَحِيْدَةُ منْ أُكابِدُها الهَوَى

وأذُوْبُ نَشْواناً على وَتَرِ المَحَبَّةِ

في لَظَى آهاتي".

يشارك في الملتقى، الذي يستمر يومين، نحو 30 مشاركاً من أبرز شعراء الوطن، إلى جانب ضيوف الملتقى، حيث يتضمن أمسيات شعرية بفندق فرسان بارك، إلى جانب زيارات لأبرز المواقع السياحية والتاريخية في فرسان .

ورحّب رئيس لجان شتاء جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي؛ بضيوف الملتقى؛ الذي جاء مواكباً لمكانة جزيرة فرسان الثقافية والأدبية، ومكانتها التاريخية وإرثها الحضاري، معتبراً الملتقى واحداً من أبرز فعاليات مهرجان شتاء جازان.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
11:41 AM

خوجة: أبناء جزر فرسان شعراء بالفطرة وطبيعة الحياة عندهم تنمّي مواهبهم

عبّر عن سعادته بالمشاركة في ملتقى فرسان الشعري ضمن فعاليات شتاء جازان

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فهد كاملي - جازان
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عبّر الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة؛ وزير الثقافة والإعلام الأسبق، عن سعادته بمشاركته في ملتقى فرسان الشعري الأول ضمن فعاليات شتاء جازان.

وقال خوجة؛ إن أبناء جزر فرسان شعراء بالفطرة، خصوصاً أن طبيعة الحياة عندهم تنمّي مواهبهم، خصوصاً وجودهم الدائم على الشواطئ وبين البحر.

وشارك خوجة؛ في فعاليات ملتقى فرسان الشعري الأول عبر أمسية الرواد، حيث قدّم قصيدة "الحقيقة" التي قال فيها :

"أنْتِ الحَقِيْقَةُ وَحْدَها

أمّا العَوالمُ كُلُّها

تَأتي وتَذْهَبُ مِثْلَما الغَيْماتِ

لا غيرَ شَمْسِكِ في وُجُوْدي طَلَعَةً

مِنْ غيرِ نُوْرِكِ غارقٌ

في لُجَّةِ الظُّلُماتِ

يا أنْتِ، يا كَيْنُوْنَةَ الأوْرادِ

في نَغَمِ الهَوى يا سِرَّ كُنْ

في طَلْسَمِ الكَلِمَاتِ

إنّي اكْتَشَفْتُكِ في فُؤادي خَفْقَةً

مَخْبُوءَةً

فتَنَاغَمَتْ منْ عَزْفِها خَفْقاتي

فعَرَفْتُ أنّي قدْ بَلْغْتُ ذُرى المُنَى

هلْ بعدَ هذا الحُبِّ منْ غاياتِ

وَسَنا حِماكِ يُظِلُّني بحَنانِهِ

ويقُوْدُنِي بِعَزِيمَةٍ

قُدْسِيَّةِ الآياتِ

أوَ تَذْكُرِيْنَ لِقاءَنا؟

لَمَّا تَلاشَى فَجْأَةً

بُعْدُ المَسافةِ بينَنا في لَهْفَةِ الخُطْواتِ

وسألْتُ ذَرّاتي، فكُنْت بقَلْبِها

ووجَدْتُ ذاتَكِ تَخْتَبي في ذاتي

أيْقَنْتُ أنّي.. يا أنا

أنتِ الوَحِيْدَةُ منْ أُكابِدُها الهَوَى

وأذُوْبُ نَشْواناً على وَتَرِ المَحَبَّةِ

في لَظَى آهاتي".

يشارك في الملتقى، الذي يستمر يومين، نحو 30 مشاركاً من أبرز شعراء الوطن، إلى جانب ضيوف الملتقى، حيث يتضمن أمسيات شعرية بفندق فرسان بارك، إلى جانب زيارات لأبرز المواقع السياحية والتاريخية في فرسان .

ورحّب رئيس لجان شتاء جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي؛ بضيوف الملتقى؛ الذي جاء مواكباً لمكانة جزيرة فرسان الثقافية والأدبية، ومكانتها التاريخية وإرثها الحضاري، معتبراً الملتقى واحداً من أبرز فعاليات مهرجان شتاء جازان.

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