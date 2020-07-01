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"أبو خشيم" يحتفل بزواجه بمهد الذهب‎

احتفل الشاب فارس سعود إبراهيم أبو خشيم ، أول أمس بزواجه، وسط حفل عائلي بمنزل عمه بمهد الذهب؛ نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة من القيادة الرشيدة.

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"أبو خشيم" يحتفل بزواجه بمهد الذهب‎
سبق

احتفل الشاب فارس سعود إبراهيم أبو خشيم ، أول أمس بزواجه، وسط حفل عائلي بمنزل عمه بمهد الذهب؛ نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة من القيادة الرشيدة.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
03:21 PM
اخر تعديل
01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
05:36 PM

"أبو خشيم" يحتفل بزواجه بمهد الذهب‎

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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احتفل الشاب فارس سعود إبراهيم أبو خشيم ، أول أمس بزواجه، وسط حفل عائلي بمنزل عمه بمهد الذهب؛ نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة من القيادة الرشيدة.

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