احتفل الشاب فارس سعود إبراهيم أبو خشيم ، أول أمس بزواجه، وسط حفل عائلي بمنزل عمه بمهد الذهب؛ نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة من القيادة الرشيدة.
"أبو خشيم" يحتفل بزواجه بمهد الذهب
احتفل الشاب فارس سعود إبراهيم أبو خشيم ، أول أمس بزواجه، وسط حفل عائلي بمنزل عمه بمهد الذهب؛ نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة من القيادة الرشيدة.
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"أبو خشيم" يحتفل بزواجه بمهد الذهبصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-01
01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
03:21 PM
اخر تعديل
01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
05:36 PM
"أبو خشيم" يحتفل بزواجه بمهد الذهب
احتفل الشاب فارس سعود إبراهيم أبو خشيم ، أول أمس بزواجه، وسط حفل عائلي بمنزل عمه بمهد الذهب؛ نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة من القيادة الرشيدة.
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