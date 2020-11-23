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رسالة خاطئة من "الزكاة" يتبعها اعتذار: "مبيعاتك الإلكترونية تتجاوز 375 ألف ريال

أعقبها إيضاح بتجاهل الرسالة المرسلة من الهيئة بهذا الشأن

استغرب عدد من المواطنين اليوم، من رسائل عشوائية وصلت على البريد الإلكتروني من الهيئة العامة للزكاة والدخل تتضمن اكتشافها وجود نشاط تجاري على منصات التجارة الإلكترونية، واكتشاف تجاوز المبيعات لحد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة، والمقدر بـ 375 ألف ريال سنوياً.

وخلال ما يقارب نصف ساعة، أرسلت الهيئة للمستفيدين بريداً اعتذرت فيه عن تلك الرسالة، وقالت: "نقدّر تفهمكم، ونعتذر عن وصول رسالة مرسلة مسبقاً من الهيئة تفيد بضرورة المسارعة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة نظراً لتجاوز إيراداتكم السنوية 375 ألف ريال سنوي حد التسجيل الإلزامي. نأمل تجاهل الرسالة المرسلة من الهيئة بهذا الشأن في حال عدم انطباق الشروط والمعايير عليكم، وعدم اتخاذ أي إجراء نصت عليه الرسالة".

وكانت عشرات الاستفسارات تصاعدت على مواقع التواصل الاجتماعية بعد رسالة الهيئة التي وصفوها بالصادمة، حتى صدر الإيضاح.

هيئة الزكاة والدخل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رسالة خاطئة من "الزكاة" يتبعها اعتذار: "مبيعاتك الإلكترونية تتجاوز 375 ألف ريال
سبق

استغرب عدد من المواطنين اليوم، من رسائل عشوائية وصلت على البريد الإلكتروني من الهيئة العامة للزكاة والدخل تتضمن اكتشافها وجود نشاط تجاري على منصات التجارة الإلكترونية، واكتشاف تجاوز المبيعات لحد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة، والمقدر بـ 375 ألف ريال سنوياً.

وخلال ما يقارب نصف ساعة، أرسلت الهيئة للمستفيدين بريداً اعتذرت فيه عن تلك الرسالة، وقالت: "نقدّر تفهمكم، ونعتذر عن وصول رسالة مرسلة مسبقاً من الهيئة تفيد بضرورة المسارعة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة نظراً لتجاوز إيراداتكم السنوية 375 ألف ريال سنوي حد التسجيل الإلزامي. نأمل تجاهل الرسالة المرسلة من الهيئة بهذا الشأن في حال عدم انطباق الشروط والمعايير عليكم، وعدم اتخاذ أي إجراء نصت عليه الرسالة".

وكانت عشرات الاستفسارات تصاعدت على مواقع التواصل الاجتماعية بعد رسالة الهيئة التي وصفوها بالصادمة، حتى صدر الإيضاح.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
08:15 PM

رسالة خاطئة من "الزكاة" يتبعها اعتذار: "مبيعاتك الإلكترونية تتجاوز 375 ألف ريال

أعقبها إيضاح بتجاهل الرسالة المرسلة من الهيئة بهذا الشأن

A A A
محمد المواسي - الرياض
2
1,055

استغرب عدد من المواطنين اليوم، من رسائل عشوائية وصلت على البريد الإلكتروني من الهيئة العامة للزكاة والدخل تتضمن اكتشافها وجود نشاط تجاري على منصات التجارة الإلكترونية، واكتشاف تجاوز المبيعات لحد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة، والمقدر بـ 375 ألف ريال سنوياً.

وخلال ما يقارب نصف ساعة، أرسلت الهيئة للمستفيدين بريداً اعتذرت فيه عن تلك الرسالة، وقالت: "نقدّر تفهمكم، ونعتذر عن وصول رسالة مرسلة مسبقاً من الهيئة تفيد بضرورة المسارعة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة نظراً لتجاوز إيراداتكم السنوية 375 ألف ريال سنوي حد التسجيل الإلزامي. نأمل تجاهل الرسالة المرسلة من الهيئة بهذا الشأن في حال عدم انطباق الشروط والمعايير عليكم، وعدم اتخاذ أي إجراء نصت عليه الرسالة".

وكانت عشرات الاستفسارات تصاعدت على مواقع التواصل الاجتماعية بعد رسالة الهيئة التي وصفوها بالصادمة، حتى صدر الإيضاح.

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