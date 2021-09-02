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عمان تفجر مفاجأة مدوية وتهزم اليابان..  في تصفيات المونديال

فجرت عمان أولى مفاجآت الدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بفوزها على مضيفتها اليابان اليوم الخميس على ملعب سويتا في أوساكا، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 89 عندما خطف منتخب عمان هدف الفوز الثمين بواسطة البديل عصام الصبحي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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عمان تفجر مفاجأة مدوية وتهزم اليابان..  في تصفيات المونديال
سبق

فجرت عمان أولى مفاجآت الدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بفوزها على مضيفتها اليابان اليوم الخميس على ملعب سويتا في أوساكا، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 89 عندما خطف منتخب عمان هدف الفوز الثمين بواسطة البديل عصام الصبحي.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
04:06 PM

عمان تفجر مفاجأة مدوية وتهزم اليابان..  في تصفيات المونديال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فجرت عمان أولى مفاجآت الدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بفوزها على مضيفتها اليابان اليوم الخميس على ملعب سويتا في أوساكا، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 89 عندما خطف منتخب عمان هدف الفوز الثمين بواسطة البديل عصام الصبحي.

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