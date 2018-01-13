جامعة "سطام" تعلن التسجيل في دبلوم الأمن والسلامة المهنية

البرنامج يستهدف المديرين ورؤساء الأقسام والمشرفين والموظفين

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن بدء التسجيل في برنامج دبلوم "الأمن والسلامة المهنية" للفصل الدراسي الثاني المعتمد من وزارة الخدمة المدنية، وسيستمر التسجيل حتى يوم الاثنين القادم، للتسجيل على الرابط التالي: ssmd.psau.edu.sa.

وقال عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية الدكتور مبارك بن عبيد الحربي: البرنامج يهدف إلى التعرف على مجموعة الإجراءات التي تؤدي لتوفير الحماية المهنية للعاملين، وكذلك الحد من خطر الإصابة على العمال والمنشأة ومحاولة منع وقوع الحوادث في بيئة العمل، بالإضافة إلى التعرف على حقوق وواجبات الموظف وصاحب العمل، ومتطلبات التوافق مع المعايير الدولية للأمن والسلامة العامة، وتحديد المخاطر في بيئة العمل واتخاذ الإجراءات السليمة للتغلب عليه، وكذلك مهارات وقدرات تتواءم مع مهام الأمن والسلامة.

وأضاف: يستهدف البرنامج المديرين ورؤساء الأقسام والمشرفين والموظفين في الأمن والسلامة المهنية، وكذلك جميع المهتمين في هذا المجال.

وأردف: مدة البرنامج أربعة فصول دراسية تؤهل شهادة الدبلوم على وظيفة في المرتبة الخامسة من الدرجة الثانية، واختير هذا الدبلوم نظرًا لأهميته في جميع القطاعات العامة والخاصة ولاحتياج سوق العمل.