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"عادلة بنت عبدالله" ترعى حفل حصول "نرعاك" على جائزة مجلس التعاون الخليجي

أكدت أهمية الاستفادة من التقنية الحديثة في إيجاد الحلول المبتكرة

أكدت الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز رئيسة مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية "نرعاك"، أهمية الاستفادة من التقنية الحديثة المتقدمة في إيجاد الحلول المبتكرة السريعة للخدمات المتميزة للمرضى من مستفيدي الجمعية.

وقالت خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم بفندق هيلتون جدة، مساء أمس، بحضور عددٍ من الإعلاميين والمؤسسات والشركات الرائدة في القطاع الخاص والعمل الاجتماعي، بمناسبة حصول "نرعاك" على جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تطبيق "نرعاك 360": "فخورون بدعم الشركاء والقطاع الخاص من شركات وغيرها، وبالتعاون مع وزارة الصحة".

وأشارت إلى أن كل الدراسات أثبتت أن الرعاية الصحية المنزلية أقل تكلفة من تقديمها في المستشفيات من خلال تقديم المعدات الصحية المنزلية التي توفرها الجمعية، مبيّنة أن خدمات "نرعاك" تتم عن طريق الإجراءات المتبعة لدى المؤسسة.

وأضافت الأميرة عادلة أن الخدمات الطبية التي تُقدّمها المؤسسة تشمل الأطفال المعاقين الذين يحتاجون إلى رعاية منزلية طبية، مقدمة شكرها للحضور وشركاء النجاح، ومعربة عن تطلعها إلى بداية شراكة جيدة بين المجتمع المدني والإعلام، وقطاع الأعمال بهدف تقديم خدمات رعاية صحية متميزة لمستفيدي المؤسسة.

بعد ذلك، قدّمت نائبة رئيسة مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية "نرعاك" عبير قباني، نبذة عن تطبيق "نرعاك 360"، الذي تم إطلاقه لتطوير خدمات الرعاية المنزلية، إيمانًا من المؤسسة بأهمية تسخير التقنية لتحقيق التنمية، وحرصًا على مواكبة رؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي والتنمية المنشودة.

ولفتت إلى أن التطبيق يهدف إلى خدمة مريض المؤسسة والمراكز الطبية المتعاقد معها، بحيث يكون رضا المريض محور هذا التطبيق.

وعقب ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا يحكي رسالة وأهداف ونشأة ورؤية المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية "نرعاك" منذ انطلاق أعمالها في العام 1418 هـ .

وكرّمت الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز الشركاء الداعمين للمؤسسة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"عادلة بنت عبدالله" ترعى حفل حصول "نرعاك" على جائزة مجلس التعاون الخليجي
سبق

أكدت الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز رئيسة مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية "نرعاك"، أهمية الاستفادة من التقنية الحديثة المتقدمة في إيجاد الحلول المبتكرة السريعة للخدمات المتميزة للمرضى من مستفيدي الجمعية.

وقالت خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم بفندق هيلتون جدة، مساء أمس، بحضور عددٍ من الإعلاميين والمؤسسات والشركات الرائدة في القطاع الخاص والعمل الاجتماعي، بمناسبة حصول "نرعاك" على جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تطبيق "نرعاك 360": "فخورون بدعم الشركاء والقطاع الخاص من شركات وغيرها، وبالتعاون مع وزارة الصحة".

وأشارت إلى أن كل الدراسات أثبتت أن الرعاية الصحية المنزلية أقل تكلفة من تقديمها في المستشفيات من خلال تقديم المعدات الصحية المنزلية التي توفرها الجمعية، مبيّنة أن خدمات "نرعاك" تتم عن طريق الإجراءات المتبعة لدى المؤسسة.

وأضافت الأميرة عادلة أن الخدمات الطبية التي تُقدّمها المؤسسة تشمل الأطفال المعاقين الذين يحتاجون إلى رعاية منزلية طبية، مقدمة شكرها للحضور وشركاء النجاح، ومعربة عن تطلعها إلى بداية شراكة جيدة بين المجتمع المدني والإعلام، وقطاع الأعمال بهدف تقديم خدمات رعاية صحية متميزة لمستفيدي المؤسسة.

بعد ذلك، قدّمت نائبة رئيسة مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية "نرعاك" عبير قباني، نبذة عن تطبيق "نرعاك 360"، الذي تم إطلاقه لتطوير خدمات الرعاية المنزلية، إيمانًا من المؤسسة بأهمية تسخير التقنية لتحقيق التنمية، وحرصًا على مواكبة رؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي والتنمية المنشودة.

ولفتت إلى أن التطبيق يهدف إلى خدمة مريض المؤسسة والمراكز الطبية المتعاقد معها، بحيث يكون رضا المريض محور هذا التطبيق.

وعقب ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا يحكي رسالة وأهداف ونشأة ورؤية المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية "نرعاك" منذ انطلاق أعمالها في العام 1418 هـ .

وكرّمت الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز الشركاء الداعمين للمؤسسة.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
11:05 PM

"عادلة بنت عبدالله" ترعى حفل حصول "نرعاك" على جائزة مجلس التعاون الخليجي

أكدت أهمية الاستفادة من التقنية الحديثة في إيجاد الحلول المبتكرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أكدت الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز رئيسة مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية "نرعاك"، أهمية الاستفادة من التقنية الحديثة المتقدمة في إيجاد الحلول المبتكرة السريعة للخدمات المتميزة للمرضى من مستفيدي الجمعية.

وقالت خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم بفندق هيلتون جدة، مساء أمس، بحضور عددٍ من الإعلاميين والمؤسسات والشركات الرائدة في القطاع الخاص والعمل الاجتماعي، بمناسبة حصول "نرعاك" على جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تطبيق "نرعاك 360": "فخورون بدعم الشركاء والقطاع الخاص من شركات وغيرها، وبالتعاون مع وزارة الصحة".

وأشارت إلى أن كل الدراسات أثبتت أن الرعاية الصحية المنزلية أقل تكلفة من تقديمها في المستشفيات من خلال تقديم المعدات الصحية المنزلية التي توفرها الجمعية، مبيّنة أن خدمات "نرعاك" تتم عن طريق الإجراءات المتبعة لدى المؤسسة.

وأضافت الأميرة عادلة أن الخدمات الطبية التي تُقدّمها المؤسسة تشمل الأطفال المعاقين الذين يحتاجون إلى رعاية منزلية طبية، مقدمة شكرها للحضور وشركاء النجاح، ومعربة عن تطلعها إلى بداية شراكة جيدة بين المجتمع المدني والإعلام، وقطاع الأعمال بهدف تقديم خدمات رعاية صحية متميزة لمستفيدي المؤسسة.

بعد ذلك، قدّمت نائبة رئيسة مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية "نرعاك" عبير قباني، نبذة عن تطبيق "نرعاك 360"، الذي تم إطلاقه لتطوير خدمات الرعاية المنزلية، إيمانًا من المؤسسة بأهمية تسخير التقنية لتحقيق التنمية، وحرصًا على مواكبة رؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي والتنمية المنشودة.

ولفتت إلى أن التطبيق يهدف إلى خدمة مريض المؤسسة والمراكز الطبية المتعاقد معها، بحيث يكون رضا المريض محور هذا التطبيق.

وعقب ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا يحكي رسالة وأهداف ونشأة ورؤية المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية "نرعاك" منذ انطلاق أعمالها في العام 1418 هـ .

وكرّمت الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز الشركاء الداعمين للمؤسسة.

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