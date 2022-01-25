ثلوج غزيرة فهل تحل "الباردة" قارسة؟.. "العصيمي" يحذّر ويوضّح

توقّعها نهاية الأسبوع وقال: بعد عبور "القطبي" يُتوقع استمرار التكدس

توقع خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي؛ أن تكون الكتلة الباردة نهاية الأسبوع مقبولة وغير قاسية.

وقال: "ليس بالضرورة كل تساقط ثلجي على الشام وشمال المملكة تعقبه موجات برد قاسية، وبعد عبور المنخفض القطبي يتوقع استمرار تكدس الهواء البارد شرق أوروبا وتركيا والمتوسط، وهذا يضعف اندفاع الموجات الباردة، ويحفز الكتلة الدافئة على النشاط".

وحذّر "العصيمي"؛ من أن التوقعات تشير إلى تساقط الثلوج بغزارة غداً الأربعاء على جهات واسعة من بلاد الشام، كما تمتد مساءً إلى مرتفعات منطقة تبوك.

ولفت إلى أن يوم الخميس هناك فرصة لتساقط ثلوج متفرقة وخفيفة وسريعة على أجزاءٍ من القريات وطريف، مع نشاطٍ كبير للرياح السطحية.

وتابع "العصيمي"، عبر حسابه على "تويتر": "بشكل عام لا يُنصح بالعناء لها باستثناء فرص جيدة نسبياً على مرتفعات تبوك".