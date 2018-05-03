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أحد يبحث عن ضمان البقاء .. والطائي لمحو الصورة الباهتة في لقاء الذهاب

في إياب ملحق البقاء بدوري المحترفين

يحل فريق أحد ضيفًا ثقيلاً على فريق الطائي صاحب المركز الثالث في دوري الأمير محمد بن سلمان على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل في إطار إياب ملحق البقاء بدوري المحترفين.

اللقاء من الناحية النظرية والحسابية محسوم بشكل نهائي لمصلحة فريق أحد فالجميع يؤكد أن المباراة تحصيل حاصل بالنسبة لفريق الطائي نظرًا لأفضلية الضيوف بالنتيجة من جهة ومن حيث جودة اللاعبين إذ يحوي الفريق سبعة محترفين أجانب من جهة أخرى ناهيك بعامل المهارة والخبرة التي يمتلكونها.

يدخل الضيوف المواجهة في معنويات مرتفعة بعد فوزهم الكبير على مضيفهم بخماسية نظيفة في لقاء الذهاب على أمل تجديد الانتصار مجددًا والذي من خلالها قطع الفريق خطوة كبيرة نحو ضمان البقاء بين الكبار لذا سيسعى لاعبو أحد إلى تأكيد تفوقهم وأفضليتهم وأحقيتهم بحجز بطاقة الترشح.

في المقابل يدخل أصحاب الضيافة اللقاء وهم أمام مهمة شبه مستحيلة إذ هم مطالبون بتحقيق الفوز بأكثر من خمسة أهداف دون أن يتلقى مرماهم هدفًا ولاسيما أنهم يلعبون أمام فريق منظم يلعب كرة قدم متطورة يظهر في الأوقات العصيبة.


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أحد يبحث عن ضمان البقاء .. والطائي لمحو الصورة الباهتة في لقاء الذهاب
سبق

يحل فريق أحد ضيفًا ثقيلاً على فريق الطائي صاحب المركز الثالث في دوري الأمير محمد بن سلمان على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل في إطار إياب ملحق البقاء بدوري المحترفين.

اللقاء من الناحية النظرية والحسابية محسوم بشكل نهائي لمصلحة فريق أحد فالجميع يؤكد أن المباراة تحصيل حاصل بالنسبة لفريق الطائي نظرًا لأفضلية الضيوف بالنتيجة من جهة ومن حيث جودة اللاعبين إذ يحوي الفريق سبعة محترفين أجانب من جهة أخرى ناهيك بعامل المهارة والخبرة التي يمتلكونها.

يدخل الضيوف المواجهة في معنويات مرتفعة بعد فوزهم الكبير على مضيفهم بخماسية نظيفة في لقاء الذهاب على أمل تجديد الانتصار مجددًا والذي من خلالها قطع الفريق خطوة كبيرة نحو ضمان البقاء بين الكبار لذا سيسعى لاعبو أحد إلى تأكيد تفوقهم وأفضليتهم وأحقيتهم بحجز بطاقة الترشح.

في المقابل يدخل أصحاب الضيافة اللقاء وهم أمام مهمة شبه مستحيلة إذ هم مطالبون بتحقيق الفوز بأكثر من خمسة أهداف دون أن يتلقى مرماهم هدفًا ولاسيما أنهم يلعبون أمام فريق منظم يلعب كرة قدم متطورة يظهر في الأوقات العصيبة.


03 مايو 2018 - 17 شعبان 1439
01:50 AM

أحد يبحث عن ضمان البقاء .. والطائي لمحو الصورة الباهتة في لقاء الذهاب

في إياب ملحق البقاء بدوري المحترفين

A A A
محمود الحمد - الرياض
0
49

يحل فريق أحد ضيفًا ثقيلاً على فريق الطائي صاحب المركز الثالث في دوري الأمير محمد بن سلمان على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل في إطار إياب ملحق البقاء بدوري المحترفين.

اللقاء من الناحية النظرية والحسابية محسوم بشكل نهائي لمصلحة فريق أحد فالجميع يؤكد أن المباراة تحصيل حاصل بالنسبة لفريق الطائي نظرًا لأفضلية الضيوف بالنتيجة من جهة ومن حيث جودة اللاعبين إذ يحوي الفريق سبعة محترفين أجانب من جهة أخرى ناهيك بعامل المهارة والخبرة التي يمتلكونها.

يدخل الضيوف المواجهة في معنويات مرتفعة بعد فوزهم الكبير على مضيفهم بخماسية نظيفة في لقاء الذهاب على أمل تجديد الانتصار مجددًا والذي من خلالها قطع الفريق خطوة كبيرة نحو ضمان البقاء بين الكبار لذا سيسعى لاعبو أحد إلى تأكيد تفوقهم وأفضليتهم وأحقيتهم بحجز بطاقة الترشح.

في المقابل يدخل أصحاب الضيافة اللقاء وهم أمام مهمة شبه مستحيلة إذ هم مطالبون بتحقيق الفوز بأكثر من خمسة أهداف دون أن يتلقى مرماهم هدفًا ولاسيما أنهم يلعبون أمام فريق منظم يلعب كرة قدم متطورة يظهر في الأوقات العصيبة.


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