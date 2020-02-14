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"الهلال" يزيح "كاشيما" الياباني ويتصدر قائمة أفضل أندية القارة "الآسيوية"

الأهلي حل سابعاً والنصر جاء في المركز الـ17

نجح نادي الهلال في تصدر قائمة أفضل الأندية الآسيوية في التصنيف الجديد بعد نجاح الفريق في التغلب على شهر خودرو الإيراني بهدفين دون رد في مستهل مشوار الفريقين في البطولة الآسيوية بنسختها الحديثة.

وقال موقع "foxsportsasia" إن الهلال كان يحتل المركز الثالث بعد كاشيما انتلرز الياباني لكن بعد فوز الهلال الأخير تزعم أندية القارة ليزيح الفريق الياباني عن الصدارة.

الهلال كان يحتل المركز الثالث على الرغم من فوزه بلقب دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي، لكنه حصل الآن على عدد كافٍ من النقاط ليتخطى فريق شنغهاي الصيني صاحب المركز الثاني وكاشيما الذي كان يحتل المركز الأول قبل أن يزيحه الهلال.

ويتواجد ضمن قائمة أفضل عشرة أندية آسيوية، النادي الأهلي الذي يحتل المركز السابع، فيما يأتي كاشيما الياباني ثانياً وشنغهاي الصيني ثالثاً والدحيل القطري رابعاً وجوانغزهو الصيني خامساً وثن بيرسوليس الإيراني سادساً وسابعاً الأهلي السعودي وفي المركز الثامن أوراوا الياباني وتاسعاً الاستقلال الإيراني وفي المركز العاشر السد القطري.

النصر السعودي تواجد في المركز الـ 17 بينما تواجد الاتحاد في المركز الـ 22 والتعاون في المركز الـ 31 والفتح في المركز الـ 43.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" يزيح "كاشيما" الياباني ويتصدر قائمة أفضل أندية القارة "الآسيوية"
سبق

نجح نادي الهلال في تصدر قائمة أفضل الأندية الآسيوية في التصنيف الجديد بعد نجاح الفريق في التغلب على شهر خودرو الإيراني بهدفين دون رد في مستهل مشوار الفريقين في البطولة الآسيوية بنسختها الحديثة.

وقال موقع "foxsportsasia" إن الهلال كان يحتل المركز الثالث بعد كاشيما انتلرز الياباني لكن بعد فوز الهلال الأخير تزعم أندية القارة ليزيح الفريق الياباني عن الصدارة.

الهلال كان يحتل المركز الثالث على الرغم من فوزه بلقب دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي، لكنه حصل الآن على عدد كافٍ من النقاط ليتخطى فريق شنغهاي الصيني صاحب المركز الثاني وكاشيما الذي كان يحتل المركز الأول قبل أن يزيحه الهلال.

ويتواجد ضمن قائمة أفضل عشرة أندية آسيوية، النادي الأهلي الذي يحتل المركز السابع، فيما يأتي كاشيما الياباني ثانياً وشنغهاي الصيني ثالثاً والدحيل القطري رابعاً وجوانغزهو الصيني خامساً وثن بيرسوليس الإيراني سادساً وسابعاً الأهلي السعودي وفي المركز الثامن أوراوا الياباني وتاسعاً الاستقلال الإيراني وفي المركز العاشر السد القطري.

النصر السعودي تواجد في المركز الـ 17 بينما تواجد الاتحاد في المركز الـ 22 والتعاون في المركز الـ 31 والفتح في المركز الـ 43.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
11:47 PM

"الهلال" يزيح "كاشيما" الياباني ويتصدر قائمة أفضل أندية القارة "الآسيوية"

الأهلي حل سابعاً والنصر جاء في المركز الـ17

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محمد السيّد - الرياض
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نجح نادي الهلال في تصدر قائمة أفضل الأندية الآسيوية في التصنيف الجديد بعد نجاح الفريق في التغلب على شهر خودرو الإيراني بهدفين دون رد في مستهل مشوار الفريقين في البطولة الآسيوية بنسختها الحديثة.

وقال موقع "foxsportsasia" إن الهلال كان يحتل المركز الثالث بعد كاشيما انتلرز الياباني لكن بعد فوز الهلال الأخير تزعم أندية القارة ليزيح الفريق الياباني عن الصدارة.

الهلال كان يحتل المركز الثالث على الرغم من فوزه بلقب دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي، لكنه حصل الآن على عدد كافٍ من النقاط ليتخطى فريق شنغهاي الصيني صاحب المركز الثاني وكاشيما الذي كان يحتل المركز الأول قبل أن يزيحه الهلال.

ويتواجد ضمن قائمة أفضل عشرة أندية آسيوية، النادي الأهلي الذي يحتل المركز السابع، فيما يأتي كاشيما الياباني ثانياً وشنغهاي الصيني ثالثاً والدحيل القطري رابعاً وجوانغزهو الصيني خامساً وثن بيرسوليس الإيراني سادساً وسابعاً الأهلي السعودي وفي المركز الثامن أوراوا الياباني وتاسعاً الاستقلال الإيراني وفي المركز العاشر السد القطري.

النصر السعودي تواجد في المركز الـ 17 بينما تواجد الاتحاد في المركز الـ 22 والتعاون في المركز الـ 31 والفتح في المركز الـ 43.

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