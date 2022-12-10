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بالصور .. موجة برد تنعش أسواق الملابس الشتوية المتنقلة بمكة

"سبق" تجولت في أحد الأسواق في طرقات العاصمة المقدسة

ساهم الانخفاض الحاد والمتلاحق لدرجات الحرارة التي شهدتها أنحاء مختلفة من مناطق السعودية خلال اليومين الماضيين، خصوصًا على المنطقة الشمالية والوسطى وامتد أثرها إلى المنطقة الغربية ومكة المكرمة التي، على نشوء الأسواق المتنقلة لبيع الملابس الشتوية على طرقات مكة المكرمة، حيث شكلت هذه الأجواء موسمًا للكثير من المواطنين الذين يوفرون الدفء للزبائن في سياراتهم التي تتجمع فيما يشبه البازارات والمعارض متنقلة.

"سبق" تجولت في أحد تلك الأسواق المتنقلة على طرقات مكة المكرمة، بالقرب من منطقة معارض السيارات باتجاه الشرائع، والتقت بالأهالي الذين يتبضعون لأنفسهم ولأطفالهم تحسبًا لموجات برد قادمة، وقال المواطن مصلح اليزيدي إنه شاهد السوق المتنقل ووجدت لشراء الأكوات لصغاري مع أن درجات الحرارة في مكة لا ترتقي لشدة البرودة التي تواجهها المناطق الشمالية والوسطى ولكن أطفالنا يحتاجون إلى ملابس شتوية على الأقل في الصباح الباكر مع خروجهم للمدارس.

كما التقت "سبق"، العم محمد بن سعد السفياني، والذي قال إنه أمضى 45 سنة في التنقل بسيارته التي تحمل أنواع الملابس الشتوية متغيرة الأحجام والثقل، وكذلك الملابس الشتوية النسائية والأطفال.

وأضاف "السفياني": "ليس لدي أي عمل إلا هذه المهنة الشريفة التي اقتات عليها رزقي بالحلال، ولدي ستة أبناء وأنا سعيد بالتنقل في كل مناطق السعودية، وطلب الرزق الحلال لأن فيه بركة، وكذلك تكسبه عادات وتقاليد كل منطقة، ومعرفة الناس تجارة، ولدي معارف في كل منطقة وأصدقاء، وأتواصل معهم عبر جوالي، والحمد لله على الرزق الذي يقسمه لي ربي".

وأردف "السفياني" أن "الملابس الشتوية متوافرة من فراء طبيعي وصناعي وأكوات متغيرة الأحجام والأسعار، للكبار والصغار وتتراوح أسعارها بين 120 و150 ريالاً و400 ريال، ولا أتعامل مع المنسوجات الصينية لرداءة الخامة، كما توجد ملابس شتوية نسائية" .

وأشار "السفياني" إلى أنه يغير مسار تجارته بعد انقضاء فصل الشتاء ببيع الأجهزة الكهربائية والتحف النادرة متجولاً في أنحاء مناطق المملكة.

يُذكر أن موجة البرد طالت جميع مناطق السعودية خلال اليومين الماضيين، وحدث انخفاض كبير في درجات الحرارة، مع دخول المربعانية والصقيع على المنطقة الشمالية، وعلى مرتفعات المنطقة الجنوبية حيث وصلت درجات الحرارة على المنطقة الشمالية إلى درجات تحت الصفر، والمحسوسة وصلت خمس درجات مئوية، كما وصلت درجات الحرارة لمنطقة الرياض إلى ست درجات وموعودة خلال الفترة المقبلة بدرجات تلامس الصفر المئوية، حدوث الصقيع واحتمالية سقوط الثلج على المنطقة الشمالية ومرتفعات تبوك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. موجة برد تنعش أسواق الملابس الشتوية المتنقلة بمكة
سبق

ساهم الانخفاض الحاد والمتلاحق لدرجات الحرارة التي شهدتها أنحاء مختلفة من مناطق السعودية خلال اليومين الماضيين، خصوصًا على المنطقة الشمالية والوسطى وامتد أثرها إلى المنطقة الغربية ومكة المكرمة التي، على نشوء الأسواق المتنقلة لبيع الملابس الشتوية على طرقات مكة المكرمة، حيث شكلت هذه الأجواء موسمًا للكثير من المواطنين الذين يوفرون الدفء للزبائن في سياراتهم التي تتجمع فيما يشبه البازارات والمعارض متنقلة.

"سبق" تجولت في أحد تلك الأسواق المتنقلة على طرقات مكة المكرمة، بالقرب من منطقة معارض السيارات باتجاه الشرائع، والتقت بالأهالي الذين يتبضعون لأنفسهم ولأطفالهم تحسبًا لموجات برد قادمة، وقال المواطن مصلح اليزيدي إنه شاهد السوق المتنقل ووجدت لشراء الأكوات لصغاري مع أن درجات الحرارة في مكة لا ترتقي لشدة البرودة التي تواجهها المناطق الشمالية والوسطى ولكن أطفالنا يحتاجون إلى ملابس شتوية على الأقل في الصباح الباكر مع خروجهم للمدارس.

كما التقت "سبق"، العم محمد بن سعد السفياني، والذي قال إنه أمضى 45 سنة في التنقل بسيارته التي تحمل أنواع الملابس الشتوية متغيرة الأحجام والثقل، وكذلك الملابس الشتوية النسائية والأطفال.

وأضاف "السفياني": "ليس لدي أي عمل إلا هذه المهنة الشريفة التي اقتات عليها رزقي بالحلال، ولدي ستة أبناء وأنا سعيد بالتنقل في كل مناطق السعودية، وطلب الرزق الحلال لأن فيه بركة، وكذلك تكسبه عادات وتقاليد كل منطقة، ومعرفة الناس تجارة، ولدي معارف في كل منطقة وأصدقاء، وأتواصل معهم عبر جوالي، والحمد لله على الرزق الذي يقسمه لي ربي".

وأردف "السفياني" أن "الملابس الشتوية متوافرة من فراء طبيعي وصناعي وأكوات متغيرة الأحجام والأسعار، للكبار والصغار وتتراوح أسعارها بين 120 و150 ريالاً و400 ريال، ولا أتعامل مع المنسوجات الصينية لرداءة الخامة، كما توجد ملابس شتوية نسائية" .

وأشار "السفياني" إلى أنه يغير مسار تجارته بعد انقضاء فصل الشتاء ببيع الأجهزة الكهربائية والتحف النادرة متجولاً في أنحاء مناطق المملكة.

يُذكر أن موجة البرد طالت جميع مناطق السعودية خلال اليومين الماضيين، وحدث انخفاض كبير في درجات الحرارة، مع دخول المربعانية والصقيع على المنطقة الشمالية، وعلى مرتفعات المنطقة الجنوبية حيث وصلت درجات الحرارة على المنطقة الشمالية إلى درجات تحت الصفر، والمحسوسة وصلت خمس درجات مئوية، كما وصلت درجات الحرارة لمنطقة الرياض إلى ست درجات وموعودة خلال الفترة المقبلة بدرجات تلامس الصفر المئوية، حدوث الصقيع واحتمالية سقوط الثلج على المنطقة الشمالية ومرتفعات تبوك.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
09:21 PM

بالصور .. موجة برد تنعش أسواق الملابس الشتوية المتنقلة بمكة

"سبق" تجولت في أحد الأسواق في طرقات العاصمة المقدسة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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7,554

ساهم الانخفاض الحاد والمتلاحق لدرجات الحرارة التي شهدتها أنحاء مختلفة من مناطق السعودية خلال اليومين الماضيين، خصوصًا على المنطقة الشمالية والوسطى وامتد أثرها إلى المنطقة الغربية ومكة المكرمة التي، على نشوء الأسواق المتنقلة لبيع الملابس الشتوية على طرقات مكة المكرمة، حيث شكلت هذه الأجواء موسمًا للكثير من المواطنين الذين يوفرون الدفء للزبائن في سياراتهم التي تتجمع فيما يشبه البازارات والمعارض متنقلة.

"سبق" تجولت في أحد تلك الأسواق المتنقلة على طرقات مكة المكرمة، بالقرب من منطقة معارض السيارات باتجاه الشرائع، والتقت بالأهالي الذين يتبضعون لأنفسهم ولأطفالهم تحسبًا لموجات برد قادمة، وقال المواطن مصلح اليزيدي إنه شاهد السوق المتنقل ووجدت لشراء الأكوات لصغاري مع أن درجات الحرارة في مكة لا ترتقي لشدة البرودة التي تواجهها المناطق الشمالية والوسطى ولكن أطفالنا يحتاجون إلى ملابس شتوية على الأقل في الصباح الباكر مع خروجهم للمدارس.

كما التقت "سبق"، العم محمد بن سعد السفياني، والذي قال إنه أمضى 45 سنة في التنقل بسيارته التي تحمل أنواع الملابس الشتوية متغيرة الأحجام والثقل، وكذلك الملابس الشتوية النسائية والأطفال.

وأضاف "السفياني": "ليس لدي أي عمل إلا هذه المهنة الشريفة التي اقتات عليها رزقي بالحلال، ولدي ستة أبناء وأنا سعيد بالتنقل في كل مناطق السعودية، وطلب الرزق الحلال لأن فيه بركة، وكذلك تكسبه عادات وتقاليد كل منطقة، ومعرفة الناس تجارة، ولدي معارف في كل منطقة وأصدقاء، وأتواصل معهم عبر جوالي، والحمد لله على الرزق الذي يقسمه لي ربي".

وأردف "السفياني" أن "الملابس الشتوية متوافرة من فراء طبيعي وصناعي وأكوات متغيرة الأحجام والأسعار، للكبار والصغار وتتراوح أسعارها بين 120 و150 ريالاً و400 ريال، ولا أتعامل مع المنسوجات الصينية لرداءة الخامة، كما توجد ملابس شتوية نسائية" .

وأشار "السفياني" إلى أنه يغير مسار تجارته بعد انقضاء فصل الشتاء ببيع الأجهزة الكهربائية والتحف النادرة متجولاً في أنحاء مناطق المملكة.

يُذكر أن موجة البرد طالت جميع مناطق السعودية خلال اليومين الماضيين، وحدث انخفاض كبير في درجات الحرارة، مع دخول المربعانية والصقيع على المنطقة الشمالية، وعلى مرتفعات المنطقة الجنوبية حيث وصلت درجات الحرارة على المنطقة الشمالية إلى درجات تحت الصفر، والمحسوسة وصلت خمس درجات مئوية، كما وصلت درجات الحرارة لمنطقة الرياض إلى ست درجات وموعودة خلال الفترة المقبلة بدرجات تلامس الصفر المئوية، حدوث الصقيع واحتمالية سقوط الثلج على المنطقة الشمالية ومرتفعات تبوك.

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