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"ارفعوا أيديكم عن الحكومة".. "الراعي" يحمل الزعماء اللبنانيين مسؤولية أزمة البلاد

دعاهم إلى وقف تأخير محادثات تشكيلها

دعا بطريرك الموارنة في لبنان بشارة بطرس الراعي، اليوم (الأحد) زعماء القوى السياسية إلى التوقف عن تأخير المحادثات بشأن تشكيل الحكومة، محملاً إياهم مسؤولية الأزمة المالية في البلاد والمأزق السياسي.

وقال "الراعي" مخاطبًا الزعماء السياسيين بعد يوم من مسيرة متظاهرين في بيروت لإحياء الذكرى الأولى للثورة التي اندلعت في أكتوبر الماضي ضد الفساد وسوء الإدارة: "ارفعوا أيديكم عن الحكومة وحرروها، فأنتم المسؤولون عن جريمة إغراق البلاد في الشلل التام بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا".

وأضاف: "لا أحد بريء من نزيف لبنان المالي".

وجاءت تصريحات بطريك الموارنة بعد أن أعلن الحزبان المسيحيان الرئيسيان، التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، هذا الأسبوع أنهما لن يؤيدا ترشيح رئيس الوزراء السابق سعد الحريري لقيادة حكومة جديدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية العميقة.

من جهته، انتقد رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس إلياس عودة النخبة السياسية.

وذكر أن "عدد الوزارات وأسماء الوزراء والمحاصصة ما زالت أهم للسياسيين من مصير لبنان واللبنانيين".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ارفعوا أيديكم عن الحكومة".. "الراعي" يحمل الزعماء اللبنانيين مسؤولية أزمة البلاد
سبق

دعا بطريرك الموارنة في لبنان بشارة بطرس الراعي، اليوم (الأحد) زعماء القوى السياسية إلى التوقف عن تأخير المحادثات بشأن تشكيل الحكومة، محملاً إياهم مسؤولية الأزمة المالية في البلاد والمأزق السياسي.

وقال "الراعي" مخاطبًا الزعماء السياسيين بعد يوم من مسيرة متظاهرين في بيروت لإحياء الذكرى الأولى للثورة التي اندلعت في أكتوبر الماضي ضد الفساد وسوء الإدارة: "ارفعوا أيديكم عن الحكومة وحرروها، فأنتم المسؤولون عن جريمة إغراق البلاد في الشلل التام بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا".

وأضاف: "لا أحد بريء من نزيف لبنان المالي".

وجاءت تصريحات بطريك الموارنة بعد أن أعلن الحزبان المسيحيان الرئيسيان، التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، هذا الأسبوع أنهما لن يؤيدا ترشيح رئيس الوزراء السابق سعد الحريري لقيادة حكومة جديدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية العميقة.

من جهته، انتقد رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس إلياس عودة النخبة السياسية.

وذكر أن "عدد الوزارات وأسماء الوزراء والمحاصصة ما زالت أهم للسياسيين من مصير لبنان واللبنانيين".

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
02:55 PM

"ارفعوا أيديكم عن الحكومة".. "الراعي" يحمل الزعماء اللبنانيين مسؤولية أزمة البلاد

دعاهم إلى وقف تأخير محادثات تشكيلها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا بطريرك الموارنة في لبنان بشارة بطرس الراعي، اليوم (الأحد) زعماء القوى السياسية إلى التوقف عن تأخير المحادثات بشأن تشكيل الحكومة، محملاً إياهم مسؤولية الأزمة المالية في البلاد والمأزق السياسي.

وقال "الراعي" مخاطبًا الزعماء السياسيين بعد يوم من مسيرة متظاهرين في بيروت لإحياء الذكرى الأولى للثورة التي اندلعت في أكتوبر الماضي ضد الفساد وسوء الإدارة: "ارفعوا أيديكم عن الحكومة وحرروها، فأنتم المسؤولون عن جريمة إغراق البلاد في الشلل التام بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا".

وأضاف: "لا أحد بريء من نزيف لبنان المالي".

وجاءت تصريحات بطريك الموارنة بعد أن أعلن الحزبان المسيحيان الرئيسيان، التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، هذا الأسبوع أنهما لن يؤيدا ترشيح رئيس الوزراء السابق سعد الحريري لقيادة حكومة جديدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية العميقة.

من جهته، انتقد رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس إلياس عودة النخبة السياسية.

وذكر أن "عدد الوزارات وأسماء الوزراء والمحاصصة ما زالت أهم للسياسيين من مصير لبنان واللبنانيين".

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