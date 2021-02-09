النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القصيم: "4420" جولة رقابية تغلق "62" منشأة مخالفة لاحترازات كورونا

الأمانة: نواصل تنفيذ الحملة الرقابية بشكل يومي للإبقاء على بيئة آمنة وملتزمة

نفّذت أمانة منطقة القصيم خلال اليومين الماضيين "4420" حملة رقابية مكثفة على مستوى مدينة بريدة وجميع محافظات المنطقة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا في المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة ومشاغل التجميل النسائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط وإغلاق "62" منشأة، وإصدار "74" مخالفة رصدتها الأمانة.

وتواصل الأمانة تنفيذ الحملة الرقابية بشكل يومي ضمن برنامج عمل مكثف للإبقاء على بيئة آمنة وملتزمة.

أمانة منطقة القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القصيم: "4420" جولة رقابية تغلق "62" منشأة مخالفة لاحترازات كورونا
سبق

نفّذت أمانة منطقة القصيم خلال اليومين الماضيين "4420" حملة رقابية مكثفة على مستوى مدينة بريدة وجميع محافظات المنطقة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا في المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة ومشاغل التجميل النسائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط وإغلاق "62" منشأة، وإصدار "74" مخالفة رصدتها الأمانة.

وتواصل الأمانة تنفيذ الحملة الرقابية بشكل يومي ضمن برنامج عمل مكثف للإبقاء على بيئة آمنة وملتزمة.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
12:20 PM

القصيم: "4420" جولة رقابية تغلق "62" منشأة مخالفة لاحترازات كورونا

الأمانة: نواصل تنفيذ الحملة الرقابية بشكل يومي للإبقاء على بيئة آمنة وملتزمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
0
107

نفّذت أمانة منطقة القصيم خلال اليومين الماضيين "4420" حملة رقابية مكثفة على مستوى مدينة بريدة وجميع محافظات المنطقة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا في المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة ومشاغل التجميل النسائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط وإغلاق "62" منشأة، وإصدار "74" مخالفة رصدتها الأمانة.

وتواصل الأمانة تنفيذ الحملة الرقابية بشكل يومي ضمن برنامج عمل مكثف للإبقاء على بيئة آمنة وملتزمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,961
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,417
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,593
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,347

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة